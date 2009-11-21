به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت تهران دوشنبه دوم آذر همزمان با روز تولد جلال آل‌احمد از ساعت 13 تا 15 میزبان اختتامیه دومین جایزه ادبی جلال آل احمد خواهد بود.

در این مراسم برگزیدگان جایزه جلال در بخشهای داستانی بلند و کوتاه، تاریخ‌نگاری و مستندنگاری، نقد ادبی معرفی و جوایز خود که شامل تندیس و لوح سپاس، 110 سکه بهار آزادی است دریافت خواهند کرد. این جایزه همچنین شایستگان تقدیر خود را معرفی و تجلیل خواهد کرد.

در این مراسم از سیمین دانشور همسر جلال آل احمد نیز برای حضور دعوت شده است که در صورت مساعد بودن حالش در این مراسم حاضر خواهد شد.

جایزه جلال در دومین دوره برپایی دارای یک بخش جنبی نیز هست که در این بخش نیز برگزیدگان معرفی خواهند شد.

دومین جایزه ادبی جلال‌ آل‌احمد با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.