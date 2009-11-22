یادواره دانشمند فقید دکتر کاظمی آشتیانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار یک روزه با عنوان کاربرد سلولهای بنیادی مزانشیمی در ارتوپدی به مناسبت گرامیداشت یاد دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشکده رویان در روز پنجشنبه 17 دی ماه برگزار می شود.

این سمینار از سوی مرکز تحقیقات علوم سلولی و ناباروری پژوهشکده رویان با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگاه پلیمر، بیمارستان ساسان و دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

همچنین سمپوزیوم یک روزه با عنوان ماهیت حقوقی و محتوای رضایت نامه های درمانی با عنوان یادواره دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در 10 دی ماه در محل پژوهشکده رویان برگزار خواهد شد.

در این سمپوزیوم یک روزه محورهایی از جمله ماهیت حقوقی رضایت نامه آگاهانه، رضایت نامه از دیدگاه اخلاقی، نگاه جهان به رضایت نامه آگاهانه، رضایت، برائت و مسئولیت پزشکی، نحوه تنظیم یک رضایت آگاهانه صحیح، رضایت در مواقع خاص و رضایت در پژوهشهای پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.