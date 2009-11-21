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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

پلیس امنیت و آرامش جامعه را مرهون تلاش رسانه هاست

پلیس امنیت و آرامش جامعه را مرهون تلاش رسانه هاست

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان ویژه مازندران با اشاره به کارکرد موثر رسانه ها در آگاهی بخشی جامعه افزود: پلیس امنیت و آرامش جامعه را مرهون تلاش رسانه هاست.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال، سرهنگ پاسدار حسین ناجی و سرهنگ پاسدار رمضان قاسمی ظهر شنبه  از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید کردند.

سرهنگ پاسدار رمضان قاسمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران در این دیدار در سخنانی با اشاره به کارکرد موثر رسانه ها در آگاهی بخشی جامعه، افزود: پلیس امنیت و آرامش  جامعه را مرهون تلاش رسانه ها است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران رسانه ها مظلوم ترین افراد جامعه هستند، اظهار داشت: مسئولین توجه بیشتری به اصحاب رسانه مازندران داشته باشند.

قاسمی با اشاره به اینکه کار در رسانه و خبرنگاری عاشقی است، افزود: دولت باید فکری برای تامین معیشت این قشر اثرگذار جامعه کند.

به گزارش مهر، نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال ساعت 20 امشب به کار خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 987544

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