تعدد سازمانهای متولی امور فرهنگی یکی از مشکلات اصلی مدیران استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استاندار خوزستان در مراسم تودیع و معارفه رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار داشت: وسعت، پراکندگی و تنوع قومیتها در استان خوزستان با وجود اینکه برای استان فرصت محسوب می شود اما نیاز به کار و تلاش در فرهنگ را بیشتر از سایر استانها واجب و ضروری می کند.

سید محمدجعفر حجازی افزود: در چهار سال دولت نهم کارهای فراوانی در بخش سخت افزاری فرهنگ و هنر در استان خوزستان صورت گرفت و امیدواریم این روند در دولت دهم نیز ادامه داشته باشد.

حجازی عنوان کرد: یکی از مشکلات استانها در بخش فرهنگ، تعدد دستگاه ها و سازمانهای متولی امور فرهنگی است چرا که این دستگاه ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و دست استانها را برای انجام کارهای بزرگ در زمینه فرهنگی بسته اند.

استاندار خوزستان گفت: در زمینه کارهای سخت افزاری کارهای بزرگی در بخش فرهنگ انجام شده است اما دستگاه های فرهنگی در بخش نرم افزاری و تخصیص اعتبار با مشکلاتی مواجه هستند.

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این مراسم اظهار داشت: من در مدت 46 ماهی که سکاندار فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بودم با دو بال پرواز کرده ام که یکی از بالها همکاران دلسوز ارشاد خوزستان و بال دیگر هنرمندان و اصحاب قلم و رسانه بودند.

حجت الاسلام عباس بسی خاسته افزود: من با تکیه بر اقوام و مردم خوزستان در این مدت هیچ نیازی به سیاسی کاری و زد و بندهای سیاسی پیدا نکردم و توصیه هیچ کسی را برخلاف مصالح فرهنگ و هنر استان نپذیرفتم.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان خوزستان در حوادث بعد از انتخابات یکی از آرام ترین استانهای کشور بود که این امر ناشی از درک و فهم بالای مردم این استان است که در این زمینه هنرمندان استان نقش بسیار پر رنگی داشتند.

همچنین مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد استان خوزستان در این مراسم اظهار داشت: روزانه چندین هزار کلمه خبری علیه تشیع در خبرگزاری ها از سوی وهابیت منتشر می شود در حالیکه اخبار مربوط به تشیع در خبرگزاری ها تنها چند هزار کلمه است که این اختلاف فاحش باید با درایت هنرمندان برداشته شود.

حجت الاسلام لطف الله سپهر افزود: خوزستان دروازه ورود تشیع به ایران است به همین دلیل ابعاد مختلف هنر در این استان باید رنگ و بوی دینی داشته باشد.

در این مراسم از زحمات حجت الاسلام عباس بسی خاسته تقدیر و حکم انتصاب حجت الاسلام لطف الله سپهر به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد استان خوزستان به وی تقدیم شد.