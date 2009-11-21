بارش گسترده برف و باران در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد، آسمان آذربایجان شرقی طی 48 ساعت آینده با بارش های باران و برف و کاهش نسبی دما همراه خواهد بود .

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی همچنین گفت: وضع هوا در تبریز طی 24 ساعت آینده نیمه ابری در بعضی از ساعات با افزایش ابر و گاهی با بارش پراکنده باران و برف همراه پیش بینی می شود .

سلطانی یادآور شد: شرایط ناپایدار جوی طی 24 ساعت گذشته موجب بارندگی در آذربایجان شرقی شد که بیشترین مقدار بارش از مرند به مقدار دو میلیمتر گزارش شده است .

رئیس ایستگاه هواشناسی تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران از ساعات گذشته در تبریز شروع شده و همچنان ادامه دارد .

محمدعلی فاتحی با بیان اینکه زمان اعلام جهانی گزارشهای هواشناسی از هر شش ساعت یکبار است،‌ افزود: براساس گزارش های فرعی، میزان بارش باران تا کنون حدود سه میلیمتر بوده است .

به گفته فاتحی بارش باران در تبریز طی روز گذشته نامحسوس و کمتر از یک دهم میلیمتر بوده است .

سرپرست اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی نیز اعلام کرد: با وجود بارش برف و باران تمام محورهای مواصلاتی روستایی و شهری این استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد .

اروجعلی علیزاده اظهار داشت: با تلاش راهداران اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی تمام محورهای مواصلاتی روستایی،‌ شهری، اصلی، فرعی و آزادراه پیامبر اعظم باز است .

وی گفت: هم اکنون 70 اکیپ با در اختیار داشتن 650 دستگاه ماشین آلات سنگین،‌ نیمه سنگین و سبک در 46 نقطه مواصلاتی اصلی و فرعی در 18 مرکز شهرستان و 28 راهدارخانه بین راهی آذربایجان شرقی مشغول خدمات رسانی هستند .

سرپرست اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی اضافه کرد: راهداران اداره کل راه و ترابری استان همچنین در 24 محور روستایی خدمات راهداری را انجام می دهند .