بارش گسترده برف و باران در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد، آسمان آذربایجان شرقی طی 48 ساعت آینده با بارش های باران و برف و کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی همچنین گفت: وضع هوا در تبریز طی 24 ساعت آینده نیمه ابری در بعضی از ساعات با افزایش ابر و گاهی با بارش پراکنده باران و برف همراه پیش بینی می شود.
سلطانی یادآور شد: شرایط ناپایدار جوی طی 24 ساعت گذشته موجب بارندگی در آذربایجان شرقی شد که بیشترین مقدار بارش از مرند به مقدار دو میلیمتر گزارش شده است.
رئیس ایستگاه هواشناسی تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران از ساعات گذشته در تبریز شروع شده و همچنان ادامه دارد.
محمدعلی فاتحی با بیان اینکه زمان اعلام جهانی گزارشهای هواشناسی از هر شش ساعت یکبار است، افزود: براساس گزارش های فرعی، میزان بارش باران تا کنون حدود سه میلیمتر بوده است.
به گفته فاتحی بارش باران در تبریز طی روز گذشته نامحسوس و کمتر از یک دهم میلیمتر بوده است.
سرپرست اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی نیز اعلام کرد: با وجود بارش برف و باران تمام محورهای مواصلاتی روستایی و شهری این استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.
اروجعلی علیزاده اظهار داشت: با تلاش راهداران اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی تمام محورهای مواصلاتی روستایی، شهری، اصلی، فرعی و آزادراه پیامبر اعظم باز است.
وی گفت: هم اکنون 70 اکیپ با در اختیار داشتن 650 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در 46 نقطه مواصلاتی اصلی و فرعی در 18 مرکز شهرستان و 28 راهدارخانه بین راهی آذربایجان شرقی مشغول خدمات رسانی هستند.
سرپرست اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی اضافه کرد: راهداران اداره کل راه و ترابری استان همچنین در 24 محور روستایی خدمات راهداری را انجام می دهند.
علیزاده یادآور شد: طی روزهای گذشته سه مرحله عملیات در شهرستانهای ورزقان، اهر، کلیبر، هریس، مرند، سراب، بستان آباد، چاراویماق و آزادراه پیامبر اعظم توسط راهداران آذربایجان شرقی انجام شده است.
نظر شما