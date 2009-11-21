ساخت اولین نیروگاه هسته ای ترکیه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت ترکیه ای "تیتاس" که مسئولیت انجام مناقصه برای ساخت نخستین نیروگاه هسته ای این کشور را بر عهده دارد، از لغو انجام این مناقصه خبر داد.

شرکت تیتاس در سال 2008 در توافقنامه ای ساخت نخستین نیروگاه هسته ای ترکیه را بر عهده گرفت. در این توافقنامه شرکت تیتاس مسئولیت لغو این پروژه را در هر زمانی که تشخیص دهد، دارا شده است.

پیش از این مقرر شده بود که شرکت روسی "اتم استروی اکسپورت" تنها نامزد ساخت نیروگاه هسته ای در ترکیه، نیروگاهی با قدرت تولید 4800 مگاوات در شهر اکویو (استان مرسین) در سواحل دریای مدیترانه بسازد.

این برای پنجمین بار است که تلاش های ترکیه در زمینه ساخت نیروگاه هسته ای و استفاده از انرژی هسته ای به بن بست خورده و با شکست مواجه می شود.

ترکیه که سال هاست از ساخت نخستین نیروگاه هسته ای ناتوان است، اخیرا پیشنهاد میانجیگری در مسئله هسته ای ایران با غرب را مطرح کرده بود. همچنین البرادعی پیشنهاد مبادله اروانیوم مورد نیاز ایران در این کشور را مطرح کرده بود.

به نظر می رسد ترکیه با توجه چالش های داخلی در زمینه ساخت نیروگاه هسته ای (مخالفت گروه های محیط زیستی) و البته ناتوانی های مالی در این مسئله، تا تبدیل شدن به یک بازیگر توانمند منطقه ای راهی طولانی در پیش دارد.