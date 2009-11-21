12هزار واحد تولیدی کشور مجهز به سیستمهای مدیریت کیفیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهره سوفالی عصر شنبه در نشست آموزشی در استاندارد گلستان افزود: دریافت گواهینامه ایزو 9000 در کشور اجباری نیست بلکه تشویقی است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که الزاما واحدی که ایزو 9000 دارد، محصول یا خدمتی که ارائه می کند می تواند کیفیت خوبی نداشته باشد.

مدیرکل نظارت بر اجرای سیستمهای کیفیت با تاکید بر ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در دستگاههای اجرایی جهت جلب رضایت مشتری سازمان گفت: کیفیت سطوح مختلف دارد که سطح یک آن منطبق با استاندارد است ولی با استقرار استاندارد مدیریت کیفیت می توانیم آن را ارتقاء دهیم و به رضایت مطلوب مشتری برسیم.

وی خاطرنشان کرد: استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت در بهبود کیفیت کالا و خدمت به آنها کمک می کند.

بهروز ریاحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد نیز گفت: هم اکنون از 916 هزار گواهینامه مدیریت کیفیت در جهان، حدود 15 هزار گواهینامه در ایران، ثبت و صادر شده است.

وی افزود: ایران در بخش استانداردهای 14 هزار نیز اقدامات خوبی انجام نداده، چرا که استانداردهای ایران در این زمینه به عدد یکصد هم نمی رسد در حالیکه کشور چین تنها در سال 2008 توانسته 12 هزار مورد از این استانداردها را صادر کند.



ریاحی روز ملی کیفیت را بهانه ای برای توجه و تعمق بیشتر دولتمردان و مردم به مقوله کیفیت در بخشهای آزمایشگاهی، سیستمی، کالا و اشخاص بیان کرد و گفت: به اعتقاد من، موضوع کیفیت یک مطالبه عمومی است و مردم باید آن را در هر حوزه ای چه در مصرف یک محصول و چه در دریافت خدمات از یک سازمان مطالبه کنند و افرادی که در این بخشها کار می کنند باید خود را در برابر انتظارات مردم پاسخگو بدانند.