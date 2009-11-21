خراسان رضوی سه هزار شهید دانش آموز تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ هوشنگ رجب نیا بعداز ظهر شنبه در همایش فرهنگیان خراسان رضوی در مجتمع آیه های مشهد فعالیت های سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور را در زمینه مبارزه با جنگ نرم دشمنان مثبت ارزیابی کرد و افزود: در بخش فرهنگی، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی در سطح استان، راه اندازی روزنامه دیواری راه ستاره ها توسط کار کارشناسی دقیق و برگزاری طرح ولایت دانش آموزی از مهمترین اقدامات فرهنگی در مقابله با جنگ نرم است.

وی با اشاره به تعداد شهدای دانش آموز و فرهنگی در خراسان رضوی افزود: سهم استان خراسان از 36 هزار دانش آموز شهید در کشور، تعداد سه هزار شهید دانش آموز و 300 شهید فرهنگی است که این امر نشان دهنده نقش بارز استان خراسان در حوزه دفاع مقدس است.

وی گفت: با هماهنگی های انجام شده در سطح استان با ادارات آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیرربط، 80 یادواره شهدای دانش آموز در خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی و نوآوری سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی، گفت: تغییر رفتار پایدار در نسل امروز از جمله وظایف و ماموریتهای معلمان در تعلیم و تربیت دانش آموزان است که در این راستا معلمان با تبیین ارزش های انقلاب اسلامی برای نسلی که تاکنون این دوران را تا تجربه نکرده اند می توانند نقش موثری در بیان ارزشهای اسلامی در دانش آموزان داشته باشند.

حسن غفوریان آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت را اوج تعلیم و تعلم دانست و افزود: تعلیم و آموزش، هویت بخشی ملی- دینی و در نهایت جامعه پذیری از وظایف اصلی معلمان است و در صورتی که این سه اصل در مدارس کشور نهادینه شود ما به اوج تربیت که همان تربیت اسلامی است دست می یابیم.

معاون آموزشی ونوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به برگزاری کنگره 23 هزار شهید استانهای خراسان، برگزاری این گونه یادمان ها را ارزشمند دانست و افزود: شهید جان خود رابا خدا معامله می کند که والاترین مقام ایثار است و برگزاری این گونه مراسم ها در یادآوری رشادت ها و ایثار این غیور مردان نقش موثری دارد.