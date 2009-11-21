اعراب باید نسبت به مانور جدید اسرائیل هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز در مقاله ای با هشدار به دسیسه ها و عوامفریبی سران رژیم صهیونیستی نوشت: گزارش های وارده از اسرائیل حاکی از پیشنهاد جدیدی است، که از سوی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا طراحی شده است.

براساس این پیشنهاد کشور موقت فلسطین در نصفی از مساحت کرانه باختری تشکیل می شود، البته شامل بخش عربی قدس که اسرائیلی ها آن را پایتخت ابدی خود به شمار می آورند نمی شود.

دراین مقاله که با عنوان " مانور جدید اسرائیل " به چاپ رسیده است؛ تاکید شد : دولت نژاد پرست و تندروی اسرائیل می خواهد با این پیشنهاد متظاهرانه اعلام کند که مشتاق ادامه روند صلح است.

روند صلحی که شامل نظارت آمریکا، همکاری طرف اروپایی و اجبار فلسطینی ها و اعراب به نشستن بر میز مذاکرات به همراه خط بطلان کشیدن بر شرط توقف شهرک سازی است.

به نوشته جمهوریت، البته صهیونیستها درصدد هستند تا در این وضعیت با استفاده از بهره گیری از عنصر زمان یعنی وقت کشی؛ شهرک های زیادی در کرانه باختری بسازند و به شخصیت یهودی در بیت المقدس اشغالی برتری بدهند و در عین حال افکار عمومی را برای قبول این مسئله به بهانه ادامه روند صلح آماده سازند.

جمهوریت در پایان با هشدار به اینکه رژیم اسرائیل همچنان در عرصه سیاسی مانور می دهد، می نویسد: درحالیکه در این عرصه همه دسیسه های توسعه طلبانه خود را به اجرا در آورده است و در انتظار امضا گرفتن از دو طرف فلسطینی و عربی برای نقشه ای است که براساس آن می خواهد در آغوش اشغالگری خود کشور مطلوب خود را تشکیل دهد.