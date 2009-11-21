تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "گاو صندوق" در ندامتگاه قزلحصار کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عوامل مجموعه تلویزیونی "گاو صندوق" که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در حال تولید است برای تصویر برداری در ندامتگاه قزلحصار حضور یافتند.

سریال تلویزیونی گاو صندوق به تهیه کنندگی مصطفی عزیزی و بازیگران معروف تلویزیون و سینما همچون فرهاد اصلانی، سیامک صفری، الهام حمیدی، سیروس گرجستانی، سروش صحت، بهاره رهنما، داریوش اسدزاده، عباس کوثری و خاطره حاتمی در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند.

سریال گاو صندوق مضمونی اجتماعی دارد و درباره گاو صندوقی است که در آن یک جواهری گران بها وجود دارد و جوانی شهرستانی به نام غلامرضا برای بدست آوردن این جواهر توسط گروهی تحت فشار قرار می گیرد.

غلامرضا برای به دست آوردن گاو صندوق در مجتمعی با دختری آشنا می شود که این آشنایی سبب بر سر دو راهی قرار گرفتن غلامرضا برای ادامه نقشه و سرقت می شود.

سریال گاو صندوق در 30 قسمت و از شبکه سوم سیما پخش می شود.