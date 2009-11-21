سادات حسینی جانشین مسئول سازمان بسیج اساتید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سادات حسینی با پیشنهاد علی بختیاری رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای کشور و با حکم جانشین فرماندهی کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این سمت منصوب شد.
وی پیش از این معاون فرهنگی سپاه استان تهران بود.
دکتر سید باقر سادات حسینی جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سادات حسینی با پیشنهاد علی بختیاری رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای کشور و با حکم جانشین فرماندهی کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این سمت منصوب شد.
وی پیش از این معاون فرهنگی سپاه استان تهران بود.
نظر شما