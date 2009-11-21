سادات حسینی جانشین مسئول سازمان بسیج اساتید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سادات حسینی با پیشنهاد علی بختیاری رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای کشور و با حکم جانشین فرماندهی کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این سمت منصوب شد.

وی پیش از این معاون فرهنگی سپاه استان تهران بود.