برگزاری نمایشگاهها از ابزارهای توسعه روابط بین کشورهاست

محمدمهدی نهاوندی در حاشیه اولین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه به دلیل داشتن یک محتوای فرهنگی می تواند نقش پررنگتری در حوزه گسترش تعاملات و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو این سازمان داشته باشد.



وی افزود: با توجه به اینکه اولین نمایشگاه با این مضمون و با این کارکرد منطقه ای برگزار شده است دستاوردهای نسبتا خوبی خواهد داشت اما لازمه رسیدن آن به نتیجه مطلوب استمرار این نوع حرکتها و برگزاری نمایشگاههای بعدی در حوزه های چاپ و بسته بندی است تا بتوانیم به نقطه مطلوب و ایده آل برسیم.



نهاوندی درباره تسهیلات سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه پکو 2009 گفت: کمک به پذیرش بازدیدکنندگان غیرایرانی یکی از تسهیلات سازمان توسعه تجارت برای برگزاری این نوع نمایشگاههاست. ما در چارچوب دستورالعملهای خود با هدف توسعه روابط تجاری در حوزه فعالیتهای نمایشگاهی، بخشی از هزینه های بازدیدهای خارجی را تقبل می کنیم. در این نمایشگاه هم با توجه به تعداد قابل توجه مدعوین غیرایرانی برای بازدید از نمایشگاه بخشی از هزینه ها را پرداخت کرده‌ایم.



وی درباره سرمایه گذاریهای آتی در رویدادهای دیگر این حوزه نیز گفت: ما آمادگی این را داریم که نسبت به معرفی بین المللی این نوع رویدادها سرمایه گذاری و مشارکت کنیم. در دوره های بعدی هم اگر در زمان مناسب بروشورها و کاتالوگهای لازم در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد این امکان هم وجود دارد که نسبت به تبلیغ منطقه ای و بین المللی این رویدادهای تجاری سرمایه گذاری و کمک کنیم.



نهاوندی درباره بازار هدف کشورهای عضو اکو نیز گفت: به جز ترکیه، بقیه کشورهای عضو اکو در صنعت بسته بندی چندان توسعه یافته و پیشرفته نیستند. به همین خاطر بخشی از اهداف برگزاری این نمایشگاه می تواند نفوذ به بازارهای این کشورها باشد.البته ما علاوه بر برگزاری نمایشگاه در ایران، باید نسبت به مشارکت در نمایشگاههای چاپ و بسته بندی و دیگر نمایشگاههای مرتبط در بازارهای کشورهای عضو اکو هم توجه و سرمایه گذاری ویژه داشته باشیم.



مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: اگر زنجیره فعالیتهای بازاریابی تکمیل شود می توانیم انتظار موفقیت و تحقق اهداف خود را داشته باشیم. اما اگر تنها به یک گام از مجموعه فعالیتهایی که باید انجام شود بسنده کنیم نباید انتظار زیادی برای موفقیت داشته باشیم .