به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از تاسیسات و سکوهای دریایی میدان مشترک سلمان تا اواسط آذر ماه امسال آغاز می شود که با تکمیل این طرح روزانه بیش از 500 میلیون فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز ایران در خلیج فارس افزوده خواهد شد.

پیش از این صادرات به امارات و ساخت خط لوله سیری – عسلویه برای تزریق به شبکه داخلی دو سناریو شرکت ملی نفت ایران برای استفاده از گازهای تولید شده میدان سلمان بود.

اما در حالی شمارش معکوس برای آغاز تولید گاز در میدان سلمان آغاز شده است که به نظر می رسد حداقل تا چندین ماه آینده تنها دستاورد راه اندازی این طرح ملی افزایش حجم هدروی گازهای همراه ایران در خلیج فارس است.

در همین حال نصرالله زارعی مجری طرح توسعه میدان سلمان در شرکت ملی نفت در مورد سرنوشت گازهای تولید شده در این میدان مشترک با بیان اینکه تولید گاز با ظرفیت 170 میلیون فوت مکعب آغاز و طی 1.5 ماه به روزانه 500 میلیون فوت مکعب می رسد، گفته است: از زمان تولید، مدتی گاز در سیستمها چرخش داده می‌شود و سپس خوراک مشعل ( فلر ) می شود.

این مقام مسئول همچنین در مورد آخرین وضعیت ساخت خط لوله سیری – عسلویه برای انتقال گازهای تولید شده به شبکه داخلی اعلام کرده است: تحویل این خط لوله انتقال گاز مشروط‌ به تامین برخی کالاهای خاص بوده که در این صورت بهره برداری از آن تا بهمن ماه امکان پذیر است.

بهره برداری قطر از گاز سوزی های ایران

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، کمبود عرضه گاز در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا سال 2015 میلادی با رشدی نزدیک به 7 درصدی به 7 هزار میلیارد فوت مکعب در سال می رسد.

در این بین قطر با تولید روزانه حدود 450 میلیون متر مکعب از میدان مشترک پارس جنوبی و با استفاده از فرصت گازسوزی های ایران بازار گازی خلیج فارس را در اختیار گرفته است.

در همین حال، هم اکنون صادرات گاز این کشور به امارات و عمان از طریق خط لوله دولفین برقرار شده است و پیش بینی می شود از سال آینده میلادی صادرات LNG قطر به کشورهای کویت و امارات نیز آغاز شود.

این در حالی است که میزان هدروی گازهای تولید شده در میادین نفتی ایران در خلیج فارس از ابتدای سالجاری افزایش یافته است به طوری که بر اساس گزارشهای منتشر شده در شرکت ملی نفت، هم اکنون روزانه حدود 20 میلیون مترمکعب گاز در میادین نفتی ایران در خلیج فارس بدون کوچکترین استفاده ای می سوزد.

اما در کنار تاخیرهای ایجاد شده در راه اندازی طرحهای جمع آوری گازهای همراه ایران در خلیج فارس، در شرایط فعلی در بخشهای کلان مدیریتی شرکت ملی نفت نیز برنامه های مشخصی برای صادرات این گازها به همسایه های جنوبی خلیج فارس تعریف نشده است.

از این رو، تاکنون پیشرفت طرحهای صدور گاز ایران به کشورهای بحرین، عمان، کویت و امارات متحده عربی از روند قابل قبولی برخوردار نیست.

در همین حال نامشخص بودن سرانجام پرونده گازی کرسنت (اولین قرارداد گازی ایران در خلیج فارس) بر ابهامات موجود نیز افزایش است. بر اساس رویه بین المللی رایج در تجارت جهانی گاز، نرخ فروش این کالای استراتژیک به طور منطقه ای تعیین می شود اما شرکت ملی نفت ایران اصرار دارد گازهای ترش میدان سلمان را به نرخ منطقه اروپا در بازار خلیج فارس به فروش برساند.

در این باره شرکت ملی نفت ایران معتقد است حتی اگر گاز را در مشعل آتش بزند آن را کمتر از قیمت گاز صادراتی روسیه به اروپا نخواهد فروخت در حالی حداقل در طی سالهای اخیر شریک قطری بارها این فرضیه را به اثبات رسانده است که ماهیت 2 بازار گاز خلیج فارس و اروپا بسیار با یکدیگر تفاوت دارند.