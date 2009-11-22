زمینهای دولتی واگذار شده راکد به دولت بازگردانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد شامگاه شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی در اراک افزود: زمینهایی که برای کار و سرمایه گذاری به متقاضیان واگذار شده است و اکنون بدون کارکرد مانده است باید به دولت برگردانده شود.

وی با اشاره به اینکه، زمینهای رها شده توسط دستگاه ها باید تعیین تکلیف شوند، خاطرنشان کرد: هر دستگاه مسئول باید در مدت یک هفته نسبت به لغو مجوز فعالیت این افراد اقدام کرده و زمینها را به دولت بازگرداند.

وی اضافه کرد: هرگونه سرمایه گذاری جدید در قالب شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی به انجام می رسد و دولت از این پس هیچگونه سرمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت و زیرساختها تنها تا درب ورودی شهرکها تامین و انتقال آن به داخل شهرکها برعهده بخش خصوصی خواهد بود.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به اهمیت تسلط مدیران به قوانین بودجه ای در استان خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیران تسلط کافی به قوانین بودجه نداشته باشند با مشکل روبرو خواهند شد که می طلبد در این راستا علاوه بر افزایش آگاهی و تسلط خود به موضوع و قوانین بودجه و اعتبارات در نظر گرفته شده برای هر دستگاه از اعتبارات پیش بینی شده به خوبی استفاده کنند.

وی بر ضرورت جلوگیری از طرح شکایت دستگاه های دولتی علیه یکدیگر در دستگاه قضایی تاکید کرد و عنوان داشت: بر اساس بخشنامه دولت هیچ کدام از دستگاه های اجرایی حق ندارند علیه یکدیگر در دستگاه قضایی اقامه دعوا کنند و باید مسائل و موارد خود را به استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان ارائه تا در قالب کمیسیون های تخصصی نسبت به حل و فصل اختلافات میان دستگاه ها اقدام شود.

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به دریافت گزارش هایی مبنی بر ساخت و ساز ساختمانهای بلند مشرف به دبیرستان ها و مکان های آموزشی ویژه دختران در استان گفت: تمامی مجوزهای مربوط به ساخت و سازهای مشرف بر دبیرستانهای دخترانه استان باید لغو و در صورت امکان حریمهایی برای این مدارس در ساخت و سازها تعیین تا از هرگونه ساخت و ساز مشرف بر مدارس دخترانه جلوگیری شود.

در این جلسه واگذاری دبیرستان شهید رجایی غرق آباد به دانشگاه پیام نور، واگذاری ساختمان دانشگاه پیام نور به فرمانداری ساوه مطرح و مورد تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان قرار گرفت.