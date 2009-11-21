10 میلیون نفر به کلانتریهای کشور مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهرام نوروزی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان ایلام اظهار داشت: این افراد به واسطه انجام امورات خود از موارد بی دلیل تا شکایت از دیگران به کلانتری های نیروی انتظامی در کشور مراجعه کرده‌ اند.

وی بیان داشت: نیروهای مستقر در کلانتری ها از تشکیل پرونده و ارجاع 130 هزار پرونده از کلانتری ها به دادگاه و دادسراها ممانعت کرده‌ اند.

این مسئول با اشاره به اینکه درصدد هستیم با همکاری رسانه‌ ها و فرهنگسازی سطح تماسهای مردم را با پلیس 110 به تماسهای ضروری و تخصصی برسانیم، خاطرنشان کرد: پلیس پیشگیری استان ایلام توانسته است در اجرای شاخصه های پیشگیری از جرائم رتبه "خوب" را کسب کند.

نوروزی عنوان کرد: تعامل خوب و مناسب مردم با نیروی پلیس زمینه ساز احقاق امنیت در جامعه است و این مهم در کشور به ویژه در استان ایلام نمود بارزی دارد.

این مسئول یادآور شد: فرمانده انتظامی استان ایلام را از حیث شاخصه‌های مختلف انتظامی امن ‌ترین استان کشور است.