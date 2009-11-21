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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

از ابتدای سال جاری؛

10 میلیون نفر به کلانتریهای کشور مراجعه کردند

10 میلیون نفر به کلانتریهای کشور مراجعه کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور گفت: در سال جاری 10 میلیون و 300 هزار نفر به کلانتریهای استانهای مختلف کشور مراجعه کرده‌ اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهرام نوروزی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان ایلام اظهار داشت: این افراد به واسطه انجام امورات خود از موارد بی دلیل تا شکایت از دیگران به کلانتری های نیروی انتظامی در کشور مراجعه کرده‌ اند.

وی بیان داشت: نیروهای مستقر در کلانتری ها از تشکیل پرونده و ارجاع 130 هزار پرونده از کلانتری ها به دادگاه و دادسراها ممانعت کرده‌ اند.

این مسئول با اشاره به اینکه درصدد هستیم با همکاری رسانه‌ ها و فرهنگسازی سطح تماسهای مردم را با پلیس 110 به تماسهای ضروری و تخصصی برسانیم، خاطرنشان کرد: پلیس پیشگیری استان ایلام توانسته است در اجرای شاخصه های پیشگیری از جرائم رتبه "خوب" را کسب کند.

نوروزی عنوان کرد: تعامل خوب و مناسب مردم با نیروی پلیس زمینه ساز احقاق امنیت در جامعه است و این مهم در کشور به ویژه در استان ایلام نمود بارزی دارد.

این مسئول یادآور شد: فرمانده انتظامی استان ایلام را از حیث شاخصه‌های مختلف انتظامی امن ‌ترین استان کشور است.

کد مطلب 987589

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