رویکرد بسیج درعرصه فرهنگ تهاجمی می شود / تشریح تغییرات ساختاری در بسیج

سردار محمد رضا نقدی درآستانه 5 آذرسالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام(ره) در گفتگویی مشروح با خبرنگار خبرگزاری مهر، به پرسشهایی درباب فعالیت های این نیرو و عملکرد آن در وقایع پس از انتخابات پرداخت .

سردار نقدی در آغاز این گفتگو درباره آمار رسمی تعداد بسیجیان کشور گفت : آمار ما از بسیجیان قطعی نیست چون عضویت برخی افراد دوگانه است یعنی به عنوان مثال هم در بسیج دانشجویی و هم بسیج محله عضوند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: حدود 17 تا 18 میلیون نفر در بسیج ثبت نام کرده اند که باید مشخص شود چه تعداد از آنان عضویتشان دوگانه است و چه تعداد هم در بسیج حضور ندارند.

فرمانده بسیج ، این سازمان را دو بعدی توصیف کرد و گفت : بسیج از لحاظ سازماندهی از شبکه های اجتماعی یعنی همه وفاداران انقلاب تشکیل می شود و در انتخابات اخیر نیز کسی که گفته بود تغییر ایجاد می کند کمتر از یک درصد آرا را کسب کرد. در حالی که اول انقلاب 98 درصد مردم به قانون اساسی رای دادند و الان بعد از گذشت 30سال 99 درصد مردم به پایبندی به قانون اساسی رای دادند که همه اینها بسیجی هستند.

در حالی که اول انقلاب 98 درصد مردم به قانون اساسی رای دادند و الان بعد از گذشت 30سال 99 درصد مردم به پایبندی به قانون اساسی رای دادند که همه اینها بسیجی هستند.

وی بعد دیگر بسیج را تشکیلاتی بودن عنوان کرد و گفت: از بعد تشکیلاتی و سازمانی ، بسیجی اعضایی دارد که آنان وظایف و تعهداتی دارند که این افراد باید تفکیک شوند اما اغلب مردم بسیجی اند و به انقلاب وفادارند.

حلقه های معرفتی بسیج تشکیل شده است

سردار نقدی در خصوص احتمال تغییر ساختار بسیج محله ها بیان داشت: ما وارد کارهای فرهنگی شده ایم و حلقه های معرفتی بسیج تشکیل شده و مطالعه کتاب دسته جمعی و کتابخانه های دسته جمعی در دستور کار بسیج قرار گرفته اما وارد عرصه ها و فعالیت های اجتماعی نیز خواهیم شد و کمک به حل معضلات محله ها از کارکردهای بسیج محلات خواهد بود.

فرمانده بسیج در خصوص معضلات اجتماعی جامعه و برنامه بسیج برای مقابله با این معضلات اظهار داشت: کارکرد اصلی ما پیشگیرانه و روشنگرانه و مبتنی بر ارتقای بصیرت است تا صحنه های غیر قابل قبول در عرصه ها و حرکت های سیاسی و اجتماعی مردم را شاهد نباشیم، اما اگر عده ای نخواستند آگاه شوند و یا تحت تاثیر قرار گرفتند و خارج از عرف و قانون دست به اقدامات غیرقابل قبول زدند، در صورت درخواست ناجا ، ورود بسیج طبیعی است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما ورود به این موضوع نیست بلکه اولویت ما اقدامات لازم برای ارتقای بصیرت و معرفت و پیشگیری از معضلات اجتماعی است.

طرفدار دادن امتیازات خاص به بسیجیان نیستم

سردار نقدی در خصوص اختصاص سهمیه خاص به بسیجیان در کنکور سراسری گفت: من طرفدار دادن امتیازات خاص به بسیجیان نیستم چون بسیج یک حرکت داوطلبانه، عاشقانه و ایثارگرانه است و تا جایی که می شود باید دامن این حرکت مقدس از هرگونه امتیاز مادی پاک نگه داشته شود.

فرمانده بسیج اضافه کرد: البته اگر کار فوق العاده ای از سوی برخی افراد برای الگو شدن صورت گرفته باشد می توان آنان را تشویق کرد، مانند تشویق رزمندگان در دوران دفاع مقدس که کاری حق است و در همه دنیا نیز انجام می شود.

پیکر نیمه جان آمریکا رمقی برای حمله نظامی ندارد

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر در پاسخ به این سئوال که در شرایط فعلی بیشتر با تهدیدات نرم روبه رو هستیم یا سخت، بیان داشت: تهدید نظامی در زبان مطرح می شود و ژست آن را نیز می گیرند اما آمریکای فلجی را که من می بینم سر خودش را نیز نمی تواند بخاراند.

سردار نقدی ادامه داد: هم اکنون از هم گسیختگی اجتماعی و فروپاشی فرهنگی و تجزیه فرهنگی به وضوح در جامعه آمریکا نمود یافته و از لحاظ اقتصادی نیز آمریکا به یک رژیم ساقط و غیر قابل بازگشت تبدیل شده است.

فرمانده بسیج خاطرنشان کرد: زیرساخت های اقتصاد آمریکا از بین رفته است و به همین دلیل آمریکا قابلیت رقابت با اقتصادهای امروز دنیا را ندارد و به نظر من بزرگترین قربانی جهانی شدن اقتصاد ، آمریکاست و این قربانی نابود خواهد شد.

وی در خصوص احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت: در آمریکا توانی برای این اقدامات نمی بینم و اگر این پیکر نیمه جان بخواهد تیر خلاص به خود بزند ممکن است حمله نظامی کند اما رمقی در این پیکر نیمه جان برای حمله نظامی دیده نمی شود.

سردار نقدی در خصوص مواجه با تهدیدات نرم گفت: چون رویکرد بسیج مبتنی بر فطرت انسانهاست پیامش بسیار جذاب خواهد بود و در این رابطه می توان از ابتکاراتی مانند نمایش اخیر شب های آفتابی بهره گرفت تا تحول آفرینی صورت بگیرد و نسل جوان جذب شود.

در عرصه فرهنگی وارد فاز هجومی می شویم

فرمانده بسیج در خصوص مقابله با تهدیدات نرم تصریح کرد: تاکنون در این عرصه چندان موفق نبوده ایم هرچند دفاع خواهیم کرد اما ترجیح می دهیم که در عرصه فرهنگی به جای دفاع وارد هجوم هم بشویم و تهاجم فرهنگی امروز غرب پاتک هجوم امام(ره) و رهبر انقلاب بوده که ارکان غرب را به لرزه درآورد.

وی با اشاره به اینکه بسیج از دستاوردهای فرهنگی نظام دفاع خواهد کرد گفت: ترجیح می دهیم در مقابله با تهاجم فرهنگی وارد فاز هجومی شویم.

بسیج قصد انتشار روزنامه ندارد

سردار نقدی در پاسخ به سئوالی پیرامون اختیارات نیروی مقاومت بسیج با تغییر ساختار آن خاطرنشان کرد: اختیارات بسیج انعطاف پذیر و منطبق با نیازهای روز است. به عنوان مثال در بحث های عمرانی و سازندگی ما با دستگاههای مسئول با هماهنگی وارد می شویم و تاکنون نیز حرکت جداگانه ای نداشته ایم و اخیرا با آموزش و پرورش تفاهم نامه ای امضا کرد ایم تا تعمیرات مدارس روستاها را انجام دهیم و یا در عرصه بهداشت نیز گروههای متعددی به سراسر کشور اعزام کرده ایم.

وی برخی شایعات مبنی بر اینکه بسیج قصد انتشار روزنامه دارد را رد کرد و گفت: این موضوع را نشنیده ام.

حضور بسیج از حضور احساسی مردم در وقایع پیشگیری می کند

سردار نقدی درباره حضور بسیج در خاموش کردن اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز بیان داشت: حضور بسیج در عرصه های کمک به نیروی انتظامی بنا به درخواست آنان و مقامات امنیتی انجام می شود اما ما این حضور را مانع بروز یک اتفاقات تلخ دیگر می دانیم که در صورت عدم حضور رخ می داد.

فرمانده بسیج با اشاره به وقایع مسجد لولاگر تهران گفت : واکنش طبیعی مردم کوچه و بازار نسبت به آتش زدن مسجد چه می تواند باشد و اگر مردم احساس نکنند که یک نیروی سازمان یافته حضور دارد قطعا واکنش مردم نسبت به این نوع اقدامات غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

سردار نقدی ادامه داد: حضور سازمان یافته بسیج از حضور احساسی مردم در وقایع پیشگیری می کند و حضور بسیج در این وقایع به نفع همه جامعه است.

فرمانده بسیج خطاب به منتقدان حضور بسیج در وقایع بعد از انتخابات گفت: مشخص نبود اگر نیروهای بسیجی نبودند افرادی که نسبت به حضور بسیج معترضند و یا آنان که اقدام به آتش زدن مسجد کردند از زیر دست و پای مردم زنده خارج شدند چرا که مردم نسبت به مقدسات خود حساسند.

نیمی از قربانیان حوادث بعد از انتخابات رسما بسیجی بودند

وی در خصوص مسائل بعد از انتخابات گفت : متاسفانه گروههای سیاسی آداب مخالفت سیاسی را بلد نیستند و برای افزوده شدن بر تعداد یارانشان اجازه می دهند اراذل، اوباش، منافقین ، فساق و ضد انقلاب به جمع آنان بپیوندند و هر شعاری بدهند.

سردار نقدی تاکید کرد: حضور سازمان یافته بسیج در کمک به نیروی انتظامی از واکنش احساسی مردم نسبت به این افراد نیز جلوگیری می کند که به نفع همه است.

وی در عین حال اضافه کرد می توان آزمایش کرد و یک بار به مردم گفت که این بار نیروی سازمان یافته بسیج حضور ندارد در این صورت ببینیم چه اتفاقی می افتد و قطعا همه مردم التماس خواهند کرد که همان بسیج سازمان یافته را به صحنه بیاورید.

فرمانده بسیج گفت: نیمی از قربانیان حوادث بعد از انتخابات رسما بسیجی بودند و برخی نیز از افراد کوچه و بازار و عوام بودند و افراد مخالف نظام غالب قربانیان نبودند.

تغییر ساختار بسیج نوعی ارتقا و گسترده شدن فعالیت است

سردار نقدی در خصوص اهداف و راهبردهای نیروی مقاومت بسیج توضیح داد : اهداف بسیج از ابتدای تشکیل همه جانبه بود و در دهه اول انقلاب معطوف به درگیری و جنگ بود اما بعد از آن مقابله با تهاجم فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفت و ضرورت آمادگی دفاعی برای رفع تهدیدات آمریکا در دهه گذشته کارکرد سازمان بسیج را به سمت دفاعی و فرهنگی سوق داد.

وی کارکرد دیگر بسیج را حضور در عرصه های اجتماعی و سازندگی و پیشرفت و جهاد علمی برشمرد و خاطرنشان کرد: در گذشته حضور بسیج در این عرصه ها کم رنگ بود و به همین دلیل رهبر انقلاب از سالها پیش تاکید داشتند که به این موضوعات توجه شود ، اما موفقیت های مورد انتظار بدست نمی آمد.

فرمانده بسیج با اشاره به آسیب شناسی های انجام شده پیرامون عملکرد این نیرو اظهار داشت: در این آسیب شناسی مشخص شد جذابیت زیاد آمادگی رزمی برای جوانان و علاقه ای که در بین جوانان به آموزش نظامی، حضور در عملیات، اردوگاه و رزم شبانه وجود دارد موجب شده کمتر به سمت فعالیت های علمی و فرهنگی بروند و در عین حال مدیریت سازمان نیز به خاطر حجم بالای فعالیت های نظامی مشغولیت آنان معطوف به این قضایا بود.

نقدی افزود: در نهایت آسیب شناسی ها اقتضا کرد که در سازمان بسیج تغییر ساختار صورت بگیرد و بخش نظامی و حجم بالای فعالیت های نظامی به نیروی زمینی سپاه محول شود و بسیج با شناسایی عزیزانی که علاقمند به حضور در عرصه های نظامی هستند آنان را به نیروی زمینی سپاه احاله بدهد.

فرمانده بسیج تغییر ساختار این نیرو را نوعی ارتقا و گسترده شدن فعالیت و تنوع ماموریت برای بسیج دانست و گفت: در آینده نیز ممکن است ساختار بسیج با تغییراتی مواجه باشد چون سازمان بسیج منعطف و رو به گسترش است.

سردار نقدی تاکید کرد: با بررسی موفقیت ها ساختار بسیج متناسب با نیازها ممکن است تغییر یابد.

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گفتگو از : اسماعیل سلطنت پور