محفل انس انجمن خوشنویسان کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این محفل انس که بعد از ظهر شنبه در محل انجمن خوشنویسان کرج برگزار شد داریوش پیرنیاکان طی سخنانی با انتقاد از برخی موسیقی های به اصطلاح پاپ گفت : بسیاری از آهنگهای کنونی در سبک پاپ نازل و بی هویت هستند که این امر از رشد موسیقی در کشور جلوگیری می کند.

وی افزود: یکی از دلایل بی هویت شدن آهنگهای یادشده این است که آهنگسازها از توان لازم برای آهنگسازی برخوردار نیستند چرا که هنر موسیقی بدون آگاهی و اندیشه تاثیر گذار نیست و برای جامعه ارمغان خاصی در برنخواهد داشت.

مدرس دانشگاه تهران بیان کرد: موسیقی می تواند انسان ساز باشد و در عین حال در درمان بسیاری از بیماری های روحی و آشفتگی های روانی تاثیر گذار است.

اگر موسیقی بر مدار اخلاق و اصول حرفه ای خود حرکت کند به بیراه نمی رود

سخنگوی خانه موسیقی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: اگر موسیقی بر مدار اخلاق و اصول حرفه ای خود حرکت کند، هرگز به بیراهه نخواهد رفت و از ناکجا آباد ضد هنجارها سر در نمی آورد.

پیرنیاکان ادامه داد: در شرایطی که در غرب گاوهای شیرده را با موسیقی دلنشین مانوس می کنند تا محصول آنها از حد طبیعی بیشتر باشد، چطور می توان تاثیر موسیقی بر رفتارها انسانها را انکار کرد؟

عضو هیئت مدیره کانون موسیقی ایران یادآور شد: کودکان معلولی که پس از ماهها تلاش مربیان و معلمان حتی قادر به گفتن یک کلمه نیستند اما با زبان موسیقی شعر هم می خوانند و نمونه های آن در ایران کم نیست خود به تنهایی موید تاثیر موسیقی بر رفتار انسانهاست.

عملکرد مطلوب صدا و سیما در ترویج موسیقی اصولی تاثیر فراوانی دارد

پیرنیاکان در بخش دیگری از سخنان خود نیز عملکرد صدا و سیما در ترویج موسیقی اصولی را بسیار حساس دانست و بیان کرد: این عملکرد در صورت مطلوب بودن نتایج درخشانی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: صدا وسیما باید به وظیفه خود در خصوص ترویج موسیقی اصولی توجه کافی داشته باشد ضمن اینکه حساسیت این مسئله در مورد آهنگهای پاپ بیشتر است.

عضو هیئت مدیره کانون موسیقی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از آهنگهای ساخته شده در سبک پاپ فاقد همه معیارهای لازم است که این امر از رشد موسیقی جلوگیری می کند.