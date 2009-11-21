پیروزی در افغانستان نیازمند همکاری سازمان ملل با ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کارل تئودور گوتنبرگ" وزیر دفاع آلمان در پایان دیدار سه روزه خود به کشورهای عضو ناتو بر لزوم گسترش همکاری بین این پیمان و سازمان ملل تاکید کرد.

وی شب جمعه در نشست بین المللی امنیتی در شهر هالیفاکس کانادا خاطرنشان کرد: ناتو تنها در صورتی قادر به عملی کردن شعارهای خود است که همکاریهایش با سازمان ملل واقعا کارآمد باشد.

وزیر دفاع آلمان از فعالیتهای ناتو در افغانستان بعنوان یک مثال در این زمینه نام برده و یاد آور شد که در این مورد سازمان ملل می تواند با همکاریهای خود از اقدامات ناتو حمایت کرده و به تواناییهای آن بیافزاید.

این در حالی است که وزیر دفاع آلمان روز پنجشنبه برای گفتگو با "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا راهی واشنگتن شد. گفتگو درباره راهبرد جدید آمریکا در جنگ افغانستان و آینده همکاریهای نظامی آلمان با این کشور از محورهای این دیدار بود.

گوتنبرگ شب چهارشنبه نیز با وزیر دفاع فرانسه در پاریس دیدار و درباره ادامه ماموریت ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در افغانستان به گفتگو پرداخته و ازمشارکت کشورش در پروژه بازسازی سومالی که از سوی اتحادیه اروپا انجام می شد، خبر داد.

وی همچنین خواستار حضور نظامیان آلمانی در نیروهای ویژه اروپا برای مقابله با دزدان دریایی این منطقه شد و گفت : من نمی توانم تصور کنم که یک نیروی بزرگ نظامی از سوی اروپا تشکیل شود و آلمان در آن نقشی نداشته باشد.