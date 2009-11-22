"زمزمه با باد" برگزیده جشنواره آمازون برزیل و پساک فرانسه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام علیدی کارگردان ایرانی با فیلم سینمایی "زمزمه با باد" دو جایزه از جشنواره بین المللی آمازون برزیل و جشنواره بینالمللی فیلمهای تاریخی پساک فرانسه به دست آورد.
این فیلم در بیستمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای تاریخی پساک در کشور فرانسه، جایزه و نشان افتخار دانشگاههای منتخب فرانسه را از آن خود کرد. رئیس هیئت داوران این جشنواره فیلیپ فاکن کارگردان فرانسوی بود.
فیلم سینمایی "زمزمه با باد" در غیاب شهرام علیدی در سالن فدریکو فلینی در چندین سانس مختلف به نمایش درآمد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. بیستمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای تاریخی پساک از 18 تا 24 آبانماه در شهر پساک در جنوب غربی فرانسه برگزار شد.
فیلم سینمایی "زمزمه با باد" در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم آمازون در کشور برزیل به نمایش گذاشته شد و توانست جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. این جشنواره در روزهای 15 تا 21 آبان ماه (6 تا 12 نوامبر 2009) در جنگلهای آمازون برگزار شد.
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