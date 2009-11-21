حمایت آمریکا و نفاق اروپایی ها علت دهن کجی اسرائیل به قوانین بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در مقاله ای با این عنوان که "محکومیتها باید به اقدامات فعال برای توقف شهرک سازی تبدیل شود"، نوشت : در سایه تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان که در شهرک سازی ، یهودی سازی ، پاکسازی نژادی به بدترین شکل یعنی ویران کردن منازل فلسطینی ها در بیت المقدس نمود یافته است، ثابت شد که به کارگیری واژه محکومیت و استفاده از الفاظ دیگر در این باره کار ساز نیست و تاکنون این روش نه تنها مانع اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی نشده است، بلکه در آینده نیز در برابر این اقدامات وحشیانه صهیونیستها مانعی ایجاد نخواهد کرد.

با توجه به اینکه جامعه بین الملل (هر چند در ظاهر) همه مخالف شهرک سازی صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی هستند، اما شاهد هستیم که حتی با وجود محکومیتهای بین المللی، باز هم صهیونیستها در ادامه تجاوزات خود اخیرا از احداث 900 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس خبر دادند و سنگ بنای شهرک جدیدی دیگری را نهادند.

الدستور تاکید می کند : همه این امور بیانگر آن است که مقامهای رژیم اشغالگر نه تنها به افکار عمومی احترام نمی گذارند و به آن توجهی نمی کنند، بلکه برای قوانین و عرف بین المللی هم هیچ ارزشی قائل نیستند.

ادامه اشغالگری صهیونیستها براین مسئله تاکید می کند که دربرابر جامعه بین الملل به ویژه واشنگتن و اعضای دائم شورای امنیت هیچ جایگزینی بهتر از اجرای قطعنامه های بین المللی و اتخاذ تدابیر قاطعانه برای مهار اسرائیل و اقدامات تجاوزگرانه این رژیم که منطقه را به سوی ناامنی به پیش می برد، وجود ندارد.

این روزنامه عرب زبان در پایان می نویسد : حوادث رخ داده همه بیانگر آن است که حمایت واشنگتن و نفاق اروپایی ها و به طور کلی عقب نشینی مواضع جامعه بین الملل در برابر اسرائیل یکی از دلایل اصلی ادامه تجاوزگری این رژیم و همچنین دهن کجی آن به قطعنامه ها و قوانین بین المللی به شمار می رود.