داوران الیت فوتبال ایران مشخص شدند / حذف نام یک کمک داور

به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، 6 داور و 8 کمک داور در فهرست داوران الیت فوتبال ایران برای سال 2010 قرار دارند.

عنایت از مسعود مرادی ، محسن ترکی ، سعید مظفری زاده ، هدایت ممبینی ، علیرضا فغانی و یدالله جهانبازی به عنوان 6 داور الیت ایران برای سال جدید میلادی نام برد که نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد.

وی همچنین 8 کمک داور الیت ایران را حسن کامرانی فر، رضا سخندان ، محمد رضا ابوالفضلی، داود رفعتی، رسول فروغی، علیرضا کهوری، مرتضی کریمی و علیرضا یزدانی اعلام کرد.

رئیس کمیته داوران یادآور شد : درپایان ماه ژانویه میلادی حیدر شکور به دلیل بازنشستگی از فهرست داوران الیت خارج می شود و محمدرضا ابوالفضلی جایگزین وی شده است.

عنایت در پایان تاکید کرد : 6 داور الیت ایران در سمینار داوری که طی روزهای 28 ژانویه لغایت اول فوریه (8 لغایت 12 بهمن) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.