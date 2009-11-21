۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

برای معرفی به AFC /

داوران الیت فوتبال ایران مشخص شدند / حذف نام یک کمک داور

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران الیت (برگزیده) برای قضاوت مسابقات بین المللی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، 6 داور و 8 کمک داور در فهرست داوران الیت فوتبال ایران برای سال 2010 قرار دارند.

عنایت از مسعود مرادی ، محسن ترکی ، سعید مظفری زاده ، هدایت ممبینی ، علیرضا فغانی و یدالله جهانبازی به عنوان 6 داور الیت ایران برای سال جدید میلادی نام برد که نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد.

وی همچنین 8 کمک داور الیت ایران را حسن کامرانی فر، رضا سخندان ، محمد رضا ابوالفضلی، داود رفعتی، رسول فروغی، علیرضا کهوری، مرتضی کریمی و علیرضا یزدانی اعلام کرد.

رئیس کمیته داوران یادآور شد : درپایان ماه ژانویه میلادی حیدر شکور به دلیل بازنشستگی از فهرست داوران الیت خارج می شود و محمدرضا ابوالفضلی جایگزین وی شده است.

عنایت در پایان تاکید کرد : 6 داور الیت ایران در سمینار داوری که طی روزهای 28 ژانویه لغایت اول فوریه (8 لغایت 12 بهمن) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.   

