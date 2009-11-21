حمایتهای دولتی در زمینه موسیقی کافی نیست

داریوش پیرنیاکان بعد از ظهر شنبه در حاشیه محفل انس انجمن خوشنویسان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حمایتهای دولتی در این زمینه به اعتلای هنر در کشور کمک می کند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ضمن تاکید بر تاثیر موسیقی بر رفتار و کنش انسانها ادامه داد: لازم است جوانان علاقمند به موسیقی، این هنر را در دو حوزه عملی و نظری پیگیری کنند و از تحقیق، پژوهش و مطالعه بیشتر در خصوص ذات اصیل موسیقی ایرانی غافل نمانند.

سخنگوی خانه موسیقی بیان کرد: عده ای از افراد غیرمتخصص سعی دارند تصورات غیرکارشناسی خود از موسیقی را به جامعه و جوانان تسری دهند که این بدعت در هنر است و باید با آن مقابله کرد.

پیرنیاکان خاطرنشان کرد: لازم است هنرمندان غیرمتخصص در اسرع وقت تخصص لازم را در خود ایجاد کنند تا سرع رشد هنر افزایش یابد.

عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان عنوان کرد: بهره مندی از تخصص لازم در موسیقی یک ضرورت است و و نباید به آن به عنوان یک امر تزئینی نگاه کنیم.

وی موسیقی را امری متعالی و انسان ساز دانست و یادآور شد: این هنر می تواند زمینه آرامش روح انسان و کاهش معضلات اجتماعی را فراهم آورد.