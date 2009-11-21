مازندران در ایجاد پارک علم و فناوری عقب افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی معتمدزادگان بعد از ظهر شنبه در نشست آشنایی انجمن صنایع همگن غذایی مازندران با این فعالیت این مراکز اظهار داشت:‌ مازندران از معدود از استانهایی است که پارک علم و فناوری ندارد.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل چندین مرکز رشد یک پارک علم و فناوری ایجا می شود، خاطرنشان کرد: ‌این مراکز به منظور حمایت از کارآفرینان دارای دانش فنی با ذهنی فعال و پویا که منجر به ارایه ایده های جدید می شود، تاسیس می شوند.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان بر نگاه واقع بینانه مسئولان در فعالیت اینگونه پارکها تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه یک کشور تنها با تکیه بر تولید اتفاق نمی افتد بلکه یک کشور با بهره گیری از دانش توسعه می یابد.

به گفته وی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در این پارک ها مستقر می شوند دارای اعتبار می شوند.

وی با اشاره به اینکه رسالت دانشگاه ها آموزش و پژوهش است و الزامی برای برطرف کردن مشکات صنعت ندارند، تصریح کرد: مراکز رشد و پارک های علم و فناوری حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت است.

معتمدزادگان افزود: ‌مرکز رشد یک سالن تولید است که به جای محصول دانش تولید می کند.

به گفته وی، این مراکز به افراد دارای ایده که قابلیت تجاری سازی داشته باشند خدمات دفتری، خدمات اداری و اجرایی، خدمات تجهیزاتی و تسهیلاتی وخدمات فنی و تخصصی ارائه می کند.

