منفعت ملی پاکستان در اجرای لوله صلح و خروج از اسارت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در این سرمقاله ای با اشاره به اظهار ناخرسندی ماشاءالله شاکری سفیر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروژه خط لوله گاز، فروش برق به پاکستان و روحیه و شوق انگیزه برای بهبود روابط با پاکستان و عدم دریافت پاسخ مناسب مثبت از سوی پاکستان می نویسد: دولت پرویز مشرف در طول دوران زمامدارای با شتاب و توجه پروژه خط لوله گاز را که در جهت منافع ملی پاکستان آغاز گردیده است، دنبال کرد و بصراحت اعلام کرد که فشار آمریکا در این رابطه پذیرفته نخواهد شد، در حالی که واشنگتن نیز بطور مستمر اصرار می ورزید که پاکستان این پروژه را ترک کند. اما دولت پرویز مشرف که فشارهای آمریکا را همواره می پذیرفت دست کم در ارتباط با این پروژه زیربار حرف آمریکا نرفت و وزیران آنرا بعنوان نمونه ای بر عدم پذیرش دیکته آمریکا ذکر می کردند.



علاوه بر خصومت دایمی آمریکا با ایران، ممانعت از دستیابی پاکستان به خودکفایی؛ دو دلیل عمده مخالفت واشنگتن با خطوط لوله صلح است.

این مطلب در ادامه با اشاره به بیانیه ایران در خصوص روند کند کار خط لوله گاز ایران در پاکستان می نویسد: این بیانیه در واقع اشاره ای به این امر بوده که پاکستان در حال پذیرش فشار آمریکا در این پروژه حیاتی است. علاوه بر خصومت دایمی آمریکا با ایران، آرزوی دیرینه آمریکا برای اینکه پاکستان نتواند به خودکفایی برسد نیز عامل مخالفت واشنگتن با این پروژه است. بعلاوه، همکاری سخاوتمندانه دو کشور اسلامی با یکدیگر هم از جمله موارد غیرقابل قبول برای آمریکایی ها است.

نوای وقت می نویسد: آمریکا برای منافع خاص خود در پاکستان در ستیز است و زمامداران ما در رابطه با مسئله برق نیز کمال بی اعتنایی نسبت به حل مشکل بزرگ مردم نشان می دهند. جلب رضایت آمریکا به بهای منافع پاکستان بقدری رفتار سنگدلانه ای است که هرچه محکوم شود کم است. زمامداران در قبال فشار آمریکا به منافع ملی پاکستان ضربه می زنند و اگر این روند ادامه پیدا کند پاکستان هیچگاه از باتلاق وام ها و کمکهای خارجی نجات نخواهد یافت.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: منافع پاکستان اقتضاء می کند که در رابطه با تقویت اقتصاد کشور تصمیم گیری مستقل و آزادانه انجام گیرد، اما آیا زمامداران ما این ضرورت را درک می کنند؟ بنظر ما هرگز. کار به جایی رسیده که کشاورزان محصولات برنج را در دست دارند اما دولت هیچ علاقه ای به خرید آن ندارد. وضعیت کشور به آنجا رسیده که مردم ساعتها در صف خرید شکر می ایستند. بار دیگر آثار آغاز بحران آرد نیز ظاهر شده است. و بهای مایحتاج عمومی نیز مدام روبه افزایش است.

این روزنامه در ادامه مطلب انتقادی خود آورده است: آمریکا با هر حیله تلاش خواهد کرد که روابط ما با ایران و چین بهبود پیدا نکند. اما عین حال، منافع پاکستان اقتضا دارد که ما حوزه روابط با ایران و چین را افزایش دهیم و برای خودکفایی و خود اتکایی از این دو کشور کمک بگیریم. اگر دراثر فشار آمریکا از پیشنهادات سخاوتمندانه این دو کشور استفاده ننمائیم و همچنان اسیر آمریکا بمانیم این دو کشور نیز از ما آزرده خواهند شد و حتی نسلهای آینده ما نیز همچنان اسیر و برده آمریکا باقی خواهند ماند. زمامداران ما بایستی بخاطر پاکستان، بخاطر نسلهای آینده پاکستان و برای آن نیل به آرمانی که انگیزه و علت تاسیس پاکستان بود، بایستی شجاعت از خود نشان دهند و زنجیر اسارت آمریکا را بشکنند.