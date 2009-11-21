مدیران شبکه "فاکس اسپورتیس" از حامد حدادی عذرخواهی کردند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه گویندگان کلیپرز و شبکه تلویزیونی "فاکس اسپورتس پرایم تیکتس" آمریکا به خاطر اظهارنظر در مورد حامد حدادی از انجام گزارش یکی از دیدارهای رقابتهای NBA محروم شدند، مدیران این شبکه طی اطلاعیهای از ملیپوش کشورمان عذرخواهی کرده و اعلام کردند" معتقدیم که "مایک اسمیت" و "رالف لاولر" هیچ یک قصد اهانت نداشتهاند هرچند که میپذیریم صحبتهای آنها نابجا بوده است.
متن اطلاعیه شبکه تلویزیونی "فاکس اسپورتس پرایم تیکتس" به این شرح است:
"ما از بابت اظهاراتی که گویندگان کلیپرز یعنی "مایک اسمیت" و "رالف لاولر" در دیدار پنجشنبه لس آنجلس کلیپرز مقابل ممفیس گریزلیز در خصوص حامد حدادی به زبان آوردند ناراحتیم. معتقدیم مایک و لاولرقصد اهانت نداشتهاند هرچند که میپذیریم صحبتهای آنها نابجا بوده است. در هر حال از حدادی و هر کس دیگری که به وی اهانت شده است عذرخواهی میکنیم . ما به مایک و لاولر گفتهایم که باید رفتار درخورشان داشته باشند. "
درجریان دیدار پنجشنبه گذشته دو تیم لس آنجلس کلیپرز و ممفیس گریزلیز، "مایک اسمیت" و "رالف لاولر" در حین گزارش بازی، صحبتهایی در مورد حامد حدادی انجام دادند که همین امر موجب محرومیت آنها از انجام یک بازی در رقابتهای بسکتبال حرفهای آمریکا شد.
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