مدیران شبکه "فاکس اسپورتیس" از حامد حدادی عذرخواهی کردند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه گویندگان کلیپرز و شبکه تلویزیونی "فاکس اسپورتس پرایم تیکتس" آمریکا به خاطر اظهارنظر در مورد حامد حدادی از انجام گزارش یکی از دیدارهای رقابت‏های NBA محروم شدند، مدیران این شبکه طی اطلاعیه‎ای از ملی‎پوش کشورمان عذرخواهی کرده و اعلام کردند" معتقدیم که "مایک اسمیت" و "رالف لاولر" هیچ یک قصد اهانت نداشته‎اند هرچند که می‎پذیریم صحبت‏های آنها نابجا بوده است.

متن اطلاعیه شبکه تلویزیونی "فاکس اسپورتس پرایم تیکتس" به این شرح است:

"ما از بابت اظهاراتی که گویندگان کلیپرز یعنی "مایک اسمیت" و "رالف لاولر" در دیدار پنجشنبه لس آنجلس کلیپرز مقابل ممفیس گریزلیز در خصوص حامد حدادی به زبان آوردند ناراحتیم. معتقدیم مایک و لاولرقصد اهانت نداشته‌اند هرچند که می‏پذیریم صحبت‎های آنها نابجا بوده است. در هر حال از حدادی و هر کس دیگری که به وی اهانت شده است عذرخواهی می‎کنیم . ما به مایک و لاولر گفته‌ایم که باید رفتار درخورشان داشته باشند. "

درجریان دیدار پنجشنبه گذشته دو تیم لس آنجلس کلیپرز و ممفیس گریزلیز، "مایک اسمیت" و "رالف لاولر" در حین گزارش بازی، صحبت‌هایی در مورد حامد حدادی انجام دادند که همین امر موجب محرومیت آنها از انجام یک بازی در رقابت‎های بسکتبال حرفه‎ای آمریکا شد.