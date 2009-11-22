دکتر حسین قندی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که خبرنگاران و صاحبان جراید چه کدهایی اخلاقی را باید رعایت کنند تا از اثرات ناخواسته پیام و خبر کاسته شود؟ گفت: بهترین کار یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار در هرکجا، چه سایت باشد چه روزنامه‌ها باشد، بی‌طرفی است. یک روزنامه نگار اگر بی‌طرفی خودش را حفظ کند هم از نظر وجدانی راحت است و هم از نظر کار مطبوعاتی و کار رسانه‌ای راحت است و اینکه خودش هیچ وقت با خطر مواجه نمی‌شود.

این روزنامه‌نگار برجسته درپاسخ به این سؤال که رعایت انصاف و صداقت خبری با چه شرایطی محقق می شود ؟ گفت : این به ذات خود خبرنگار بستگی دارد. خبرنگارانی که بی‌طرف هستند هیچ وقت نمی توانند له یا علیه کسی بنویسند. اگر بنویسند خودشان دچار مشکل می‌شوند و آن رسانه‌ای که در آنجا هستند آن را دچار مشکل می‌کنند. خبرنگار بی‌طرفی را همواره باید رعایت بکند. اگر فرض بر این است که خبری می‌نویسد که کسی با او صحبت کرده آن حرفها را زده، از قول آن فرد بگوید و نه از قول خودش.

مؤلف کتاب "روزنامه‌نگاری نوین " در ادامه اظهار داشت: اگر یک گزارشی تهیه می‌کند گزارش را اگر آن شخص علیه کسی دیگر صحبت کرده از جانب آن شخص بگوید و خودش این بی‌طرفی را حفظ کند. اگر این کار را انجام بدهد هم روزنامه‌نگارها برای همیشه مصون هستند وهم اینکه اگرخطایی صورت گرفته به جانب آن شخص می‌افتد و نه خبرنگار.

قندی در پاسخ به این سؤال که نقش قوانین در تضمین انصاف و صداقت خبری چیست؟ گفت: در آخرین قوانین روزنامه‌نگاری که من سراغ دارم به نوعی همین حرفهایی که زدم رعایت می‌شود. یعنی در واقع گفتند که یک خبرنگار چگونه باید اجرای عدالت بکند و بتواند خودش را حفظ کند. در آخرین قانونی که در سال 64 نوشته شده به این موارد کاملاً پرداخته شده است و حتی در جایی گفته است که اگر خبرنگار بخواهد له یا علیه کسی بنویسد چگونه با مشکلات روبرو می‌شود.