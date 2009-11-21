توسعه تجهیزات برف روبی در شهرستان نیر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در نیر، ناصر آذری فر ظهر شنبه در جلسه کمیته برف روبی شهرستان نیر اظهار داشت: هم اکنون تمام تجهیزات و امکانات شهرستان نیر برای مهار برف و باران و برف روبی از جاده های اصلی، راههای روستایی و معابر سطح شهرها بسیج شده است.

وی با اشاره به وجود 410 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در شهرستان نیر اضافه کرد: انجام تمهیدات لازم برای مقابله با وضعیت خاص آب و هوایی نیازمند برنامه ریزی و همکاری تمام دستگاه های اجرایی است.

فرماندار نیر از ذخیره سازی یک هزار و 900 تن نمک، 900 تن ماسه و آماده سازی راهدارخانه های این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: کمبود اعتبار و عدم تجهیز و تامین امکانات مورد نیاز برای برف روبی از مهمترین مشکلات جاری است.

وی ذخیره سازی بیش از پیش نمک، استقرار شبکه های نمک و ماسه در محلهای مورد نیاز و گردنه ها، آماده سازی و تجهیز اکیپها و پایگاههای امدادی، راه اندازی پایگاه های زمستانی پلیس راه و آماده سازی امکانات برف روبی را در کوتاه ترین زمان مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه رئیس پلیس راه اردبیل - سراب نیز گردنه صائین را یکی از گردنه های برف گیر و خطرناک این استان و کشور عنوان کرد و افزود: همکاری راه و ترابری شهرستان اردبیل برای برف روبی در این محور ارتباطی ضروری است.

سروان علی فتاحی حمل و جابجایی کشته شدگان تصادفات در محور ارتباطی و ترانزیتی نیر - سراب - اردبیل را یکی از مشکلات اساسی این جاده دانست و خواستار همکاری بیش از پیش شهرداری نیر در این خصوص شد.

بارش برف که از صبح شنبه در این شهرستان آغاز شده بود، هم اکنون تداوم داشته و در برخی از مناطق به ویژه مناطق کوهستانی بارش برف به بیش از 25 سانتی متر نیز رسیده است.