نمایشگاه کتابهای اسلامی در کنیا برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "اسپرو نیوز"، این نمایشگاه را شرکت آل‌قدس مصر و کمیته‌ای از کنیا با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی با تمرکز بر موضوعات اسلامی، دیگر ادیان، خانواده و کودکان برپا کرده‌است.

عبدالله محمد مسئول مطالعات اسلامی و عربی مسجد جامیا و از برپا کنندگان این نمایشگاه گفت: این اولین‌بار است که ما این چنین پروژه‌ای را برای گسترش فرهنگ مطالعه برای برادران کنیایی خود راه‌انداخته‌ایم.

یکی دیگر از برپا کنندگان این نمایشگاه عنوان کرد: این نمایشگاه فرصتی است برای همه مسلمانان و غیر مسلمانانی که مایلند در خصوص مباحث اسلامی مطالعه کنند چرا که برخی اوقات پیدا کردن کتابفروشی که این همه کتاب به صورت تخصصی درباره اسلام داشته باشد کار آسانی نیست.

در نمایشگاه جامیا که قرار است از این پس هر ساله برگزار شود طیف گسترده‌ای از کتابهایی با موضوعات اسلامی به زبانهای عربی، انگلیسی و سواحیلی با تخفیف ویژه به فروش می‌رسد.

