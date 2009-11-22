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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۴

80 مبلغه دینی در اراک آموزشهای دینی فرا گرفتند

80 مبلغه دینی در اراک آموزشهای دینی فرا گرفتند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری دومین مرحله آزمون مبلغه های دینی برای 80 نفر از بانوان طلبه حوزه های علمیه استان در اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نعمت الله سرلکیان شامگاه شنبه در پایان دومین مرحله آموزشی مبلغه های دینی استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک افرود: در این مرحله از آزمونهای دینی از میان 120 مبلغه زن شرکت کننده در مرحله اول 80 مبلغه زن برتر شناسایی و با دریافت آموزشهای خاص در ایام محرم و صفر به مناطق روستایی و مدارس برای ترویج فرهنگ و معارف دینی اعزام خواهند شد.

وی اضافه کرد: در این مرحله شرکت کنندگان در آزمون طراحی شده به سئوالات مطرح شده در زمینه های آسیب شناسی دینی، وظایف مبلغان مهدویت و شناخت مفاهیم و آیات قرآن پاسخ خواهند داد تا از آمادگی بیشتری برای ترویج فرهنگ و معارف دینی در مدارس روستایی و شهری برخوردار شوند.

سرلکیان با اشاره به اینکه علاوه بر مدارس هیئت مذهبی و تشکلهای دینی بانوان نیز از خدمات این گروه از مبلغه های زن تربیت شده بهره مند خواهند شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی افزایش توان پاسخگویی مبلغان به سئوالات دینی جامعه هدف و نیز افزایش سطح معلومات خواهران مبلغه است.

کد مطلب 987637

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