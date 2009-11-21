50 درصد روستاهای لرستان مسجد ندارند/بی توجهی به پیوست فرهنگی در پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام محمد فتاحی ظهر شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی در محل استانداری لرستان اظهار داشت: لرستان دارای دو هزار روستا است ولی متاسفانه بعد ازگذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی در حال حاضر50 درصد از روستاهای این استان فاقد مسجد هستند.

وی با اشاره به بخشی از بیانات سخنان مقام معظم رهبری در مورد ضرورت توجه به کارهای فرهنگی، بیان داشت: اجرای طرح ها و کارهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی در جامعه باید دارای پیوست فرهنگی داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانها با رویکرد فرهنگی انجام می شود، خاطر نشان کرد: انتظار می رود در سفرهای دور سوم به مسائل فرهنگی توجه بیشتری شود ولی متاسفانه به نظر می رسد که در دو سفر اخیر هیئت دولت این امر محقق نشده است.

حجت الاسلام فتاحی با اشاره به اینکه متاسفانه اجرای کارهای فرهنگی تنها خلاصه در ساخت مجتمع فرهنگی، توسعه سینماها و سالن های ورزشی شده است، عنوان کرد: ساختن ورزشگاه بدون پیوست فرهنگی آسیب است و به نوعی برای جامعه و بیت المال هدر رفت هزینه های محسوب می شود.

وی با طرح این سوال که تاکنون چند ورزشکار را تربیت کرده ایم که در زمینه اخلاق و ایمان که الگو باشند؟ خاطر نشان کرد: متاسفانه ورزشکارهای ما از الگو های غربی استفاده می کنند و تبدیل به الگو ها اقتصادی شده اند.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه ورزشکاران امروز با وجود اینکه برای یک فصل 700میلیون پول می گیرند هیچ کار فرهنگی در آنها صورت نمی گیرد، بیان داشت: متاسفانه ما حاضر نیستیم برای کارهای فرهنگی حتی یک میلیون هزینه کنیم.

حجت الاسلام فتاحی انقلاب اسلامی را یک انقلاب فرهنگی برخواسته از مساجد دانست و خاطر نشان کرد: حال متاسفانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی در زمینه توسعه فرهنگ دینی کار چندانی انجام نشده است.