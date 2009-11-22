هیچ تضمیمی نیست که داوران اشتباه نکنند/ داوری سال به سال بهتر می شود

علیرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص عملکرد داوران در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر گفت: من به عنوان یک داور نمی توانم در این خصوص اظهارنظر دقیقی داشته باشم، بهتر است در این زمینه کارشناسان و اهالی فن نقطه نظرات خود را بیان کنند.

این داور جوان که تمایلی نداشت عملکرد خود و همکارانش را به نقد بکشد، در این خصوص خاطرنشان کرد: در نیم فصل اول لیگ از داوران اشتباهاتی دیده شد که اجتناب ناپذیراست. در تمام دنیا حتی کشورهای سطح اول دنیا نیز داوران اشتباه می کنند اما باید دید در آنجا نگاه اهالی فوتبال به این اشتباهات چیست و با الگوبرداری از آن نسبت به اصلاح دیدگاه فوتبال کشور به مقوله داوری اقدام کرد.

وی بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه فوتبال کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه در فوتبال ایران مربیان و بازیکنان نمی توانند شکست را هضم کنند و با تحمل یک باخت داوران را مقصد ناکامی خود جلوه می دهند و عملکرد آنها را بطور کلی زیر سئوال می برند.

فغانی در مقایسه نیم فصل اول مسابقات لیگ نهم با مدت مشابه فصل گذشته گفت: داوری سال به سال بهتر می شود. اینکه در برخی دیدارها اشتباهاتی از سوی داوران سرمی زند نباید دلیلی برنادیده گرفتن این پیشرفت باشد.

داور بین المللی فوتبال ایران جوانگرایی را شاخص ترین اقدام کمیته داوران در دوره ریاست مسعود عنایت و رضا غیاثی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که "چه باید کرد تا قضاوت‌ها در نیم فصل دوم لیگ برتر بهتر شود؟"، گفت: ما تلاش می کنیم تا قضاوت‌ها بهتر شود اما هیچ تضمینی نیست که در مسابقات لیگ برتر اشتباهی از سوی داوران سر نزد. اشتباه در هر مسابقه‌ای پیش می آید. مگر فرانسه با اشتباه داور به جام جهانی صعود نکرد. این نشان می دهد که در سطح اول فوتبال دنیا شاهد اشتباهات داوری هستیم.