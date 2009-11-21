به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز شنبه در رقابت های جام بزرگ قهرمانان در سالن "نیپون گایشی" مقابل دیدگان 8 هزار تماشاگر ژاپنی با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد.

حسین معدنی در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهار داشت: این یک بازی بسیار خوب بود. البته ما کار دشواری مقابل حریف خود داشتیم با این حال بازیکنانم، بازیکنان جوانم، بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها در محیطی که کاملا به نفع ژاپنی ها بود موفق شدند بازی خوبی ارائه کنند.

وی افزود: من فکر می کنم چنانچه ما ست اول این دیدار را می بردیم قضیه کاملا متفاوت بود. ما در ست اول اشتباهات بسیاری در امتیازات پایانی داشتیم.

ایران که در بازی نخست با مصر به پیروزی 3 بر 2 رسیده و با نتیجه 3 بر یک به برزیل باخته است، فردا با لهستان قهرمان اروپا دیار خواهد کرد.