قیمت انواع سکه طلا امروز افزایش یافت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازار سکه و طلا در بازار اظهارداشت: امروز ( شنبه ) قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به بیش از 1150 دلار رسید.

به گزارش مهر، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی روز گذشته (جمعه ) در بازار نیویورک به بیش از 1146 دلار رسیده بود.

وی با بیان اینکه قیمت انواع سکه طلا در بازار داخلی امروز متاثر از قیمت جهانی طلا بود، افزود: برهمین اساس، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار به 271 هزار و 500 تومان رسید.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت امروز هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار را 271 هزار تومان، نیم سکه را 135 هزار و 500 تومان و ربع سکه را 68 هزار تومان اعلام کرد.

کشتی آرای در عین حال گفت: قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز امروز 26 هزار و 820 تومان معامله شد.

پنجشنبه گذشته قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید 269 هزار تومان، نیم سکه 134 هزار تومان و ربع سکه 67 هزار تومان بود.