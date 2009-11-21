آمادگی ایران برای همکاری با ترکمنستان در صدور گاز به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نوربردیوا آقجا تاجیونا رئیس مجلس ترکمنستان که در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی صبح امروز شنبه وارد تهران شد، با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار روابط دو کشور را بسیار خوب ، دوستانه و مبتنی بر پیوندهای دیرینه فرهنگی دانست و افزود: مجالس دو کشور پشتوانه مهمی برای گسترش مناسبات دوستانه فی مابین در تمام زمینه ها می باشند و می توانند همکاری فعالی برای اجرای پروژه های مهم اقتصادی - صنعتی و سیاسی داشته باشند.

وی همچنین از مرز طولانی آبی و زمینی دو کشور به عنوان یک ظرفیت مهم برای تعمیق همکاری های اقتصادی فی مابین یاد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت های علمی - صنعتی و تکنولوژی ایران در عرصه های گوناگون بویژه صنایع نفت و گاز افزود: صدور خدمات فنی - مهندسی شرکت های ایرانی به ترکمنستان می تواند فصل نوینی در همکاری های اقتصادی ، صنعتی دو کشور بگشاید.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان شرایط منطقه و اوضاع افغانستان و عراق از مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در منطقه به عنوان موضوعات مهم همکاری منطقه ای دو کشور یادآور کرد و افزود: گفتگوها و همکاری مجالس دو کشور می تواند نقش مهمی در تقویت و تحکیم همکاری های منطقه ای مشترک داشته باشد.

بر اساس این گزارش نوربردیوا آقجا تاجیونا رئیس مجلس ترکمنستان نیز در این دیدار مناسبات دوستانه فی مابین را برخاسته از ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک خواند و افزود: توسعه مناسبات برادرانه با ایران در تمامی زمینه ها از اولویت های سیاست خارجی ترکمنستان می باشد.

وی روابط پارلمانی دو کشور را پایه و اساسی برای گسترش همکاری های دوستانه مشترک دانست.

وی با اشاره به توافقات و پروژه های مشترک در عرصه های گوناگون افزود: اجرای این پروژه ها روابط دو کشور را وارد عرصه های جدیدی از همکاری کرده است.

رئیس مجلس ترکمنستان در ادامه از بخش های انرژی، احداث خطوط مواصلاتی، جهانگردی به عنوان موضوعات مورد علاقه برای تقویت همکاری های مشترک یاد کرد و افزود: پیشرفت ها و دستاوردهای علمی- فناوری جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون ظرفیت های وسیعی برای گسترش مناسبات اقتصادی- صنعتی دو کشور ایجاد کرده است و ترکمنستان مایل به استفاده از آنها است.