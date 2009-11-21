چهار پایگاه فوریتهای پزشکی در جاده های کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سعید بیگلری عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای افزایش سطح پوشش راه های اصلی استان چهار پایگاه فوریتهای پزشکی تا پایان سال جاری در کردستان احداث و راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت جغرافیایی و همچنین کوهستانی بودن استان کردستان توسعه پایگاه فوریتهای پزشکی در طول چند سال گذشته به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 28 پایگاه فعال در سطح استان مشغول خدمت رسانی هستند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان کردستان یادآور شد: بر اساس استانداردهای بین المللی باید برای هر 50 هزار نفر جمعیت یک پایگاه فوریتهای پزشکی فعالیت کند که با توجه به راه اندازی چهار پایگاه جدید در استان وضعیت ما به میانگین و استانداردهای بین المللی نزدیکتر می شود.

بیگلری عنوان کرد: خوشبختانه در کنار این مهم در راستای افزایش زمان رسیدن به محل وقوع حادثه ناوگان حمل و نقل و وسایل نقلیه مورد استفاده در مرکز فوریتهای پزشکی استان نیز هر ساله با اختصاص اعتبار مناسب جدیدتر شده است.

وی گفت: با توجه به این اقدامات، در حال حاضر زمان رسیدن تیمهای مرکز فوریتهای پزشکی استان در حوادث و اتفاقات برون شهری و درون شهری به استانداردهای بین المللی که برای حوادث درون شهری هشت دقیقه و برون شهری 15 دقیقه است، نزدیک شده که راه اندازی چهار پایگاه جدید نیز در میزان کاهش این مدت زمان بسیار موثر خواهد بود.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان کردستان در پایان بیان داشت: در طول سال گذشته هزار و 730 مورد ماموریت در مرکز فوریتهای پزشکی استان به ثبت رسیده که از این میان 793 مورد در درون شهرها و بقیه در جاده های برون شهرها بوده است که البته این آمار نسبت به سال 86 افزایش چشمگیری داشته است.