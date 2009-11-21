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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

وزیر نفت:

هزینه تمام شده طرحهای نفتی باید کاهش یابد

وزیر نفت با تاکید بر ضرورت اجتناب از بخشی نگری در بخشهای مختلف صنعت نفت، خواستار کاهش هزینه های تمام شده در اجرای پروژه های صنعت نفت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع مدیران مجتمع پتروشیمی، شرکت پالایش نفت، شرکت خطوط لوله و انتقال نفت و شرکت گاز در تبریز با تأکید بر ضرورت حرکت موزون و هماهنگ در کلیه فعالیت های توسعه ای در شرکتهای تابعه و اجتناب از بخشی نگری، یادآور شد: شاخص اصلی عملکرد در صنعت نفت کشور "منافع ملی" است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه حوزه های رقابتی باید در صنعت نفت کشور شکل بگیرد، گفت: کاهش هزینه تمام شده، بهینه سازی و بهسازی در فعالیت های جاری باید بیش از گذشته مد نظر مدیران قرار بگیرد.

وی با اعلام اینکه باید شدت مصرف انرژی در کشور را کاهش دهیم، یادآور شد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از روش های اعمال مدیریت بر تقاضای انرژی است.

میرکاظمی افزود: پژوهش در صنعت نفت کشور باید کاربردی شود و به دلیل سابقه و تجارب یکصد ساله صنعت نفت کشور توانایی صادرات خدمات فنی- مهندسی به متقاضیان خارج از کشور را به دست می آوریم.

وزیر نفت در این نشست بهبود مستمر در فعالیت های جاری صنعت نفت را ضروری دانست و بر شناسایی مراکز هزینه های غیر ضروری و کاهش هزینه تمام شده در پروژه های صنعت نفت تأکید کرد.

کد مطلب 987657

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