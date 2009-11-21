هزینه تمام شده طرحهای نفتی باید کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع مدیران مجتمع پتروشیمی، شرکت پالایش نفت، شرکت خطوط لوله و انتقال نفت و شرکت گاز در تبریز با تأکید بر ضرورت حرکت موزون و هماهنگ در کلیه فعالیت های توسعه ای در شرکتهای تابعه و اجتناب از بخشی نگری، یادآور شد: شاخص اصلی عملکرد در صنعت نفت کشور "منافع ملی" است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه حوزه های رقابتی باید در صنعت نفت کشور شکل بگیرد، گفت: کاهش هزینه تمام شده، بهینه سازی و بهسازی در فعالیت های جاری باید بیش از گذشته مد نظر مدیران قرار بگیرد.

وی با اعلام اینکه باید شدت مصرف انرژی در کشور را کاهش دهیم، یادآور شد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از روش های اعمال مدیریت بر تقاضای انرژی است.

میرکاظمی افزود: پژوهش در صنعت نفت کشور باید کاربردی شود و به دلیل سابقه و تجارب یکصد ساله صنعت نفت کشور توانایی صادرات خدمات فنی- مهندسی به متقاضیان خارج از کشور را به دست می آوریم.

وزیر نفت در این نشست بهبود مستمر در فعالیت های جاری صنعت نفت را ضروری دانست و بر شناسایی مراکز هزینه های غیر ضروری و کاهش هزینه تمام شده در پروژه های صنعت نفت تأکید کرد.

