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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۳

با صدور بیانیه ای /

دانشگاه ارومیه مسئولیت حادثه آتش سوزی خوابگاه را نپذیرفت

دانشگاه ارومیه مسئولیت حادثه آتش سوزی خوابگاه را نپذیرفت

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه با انتشار بیانیه ای مسئولیت حادثه آتش سوزی خوابگاه خودگردان شهید چمران را نپذیرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه در این بیانیه اقدام ناهماهنگ و خودسرانه مدیر خوابگاه را معلول حادثه آتش سوزی و فوت یکی از دانشجویان رشته فیزیک هسته ای این دانشگاه دانسته و از پیگیری قانونی و کارشناسی مربوط به کم و کیف ماوقع در جهت احقاق حق دانشجو و دانشگاه از مسببین حادثه با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی خبر داده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: واقعه ناگوار پیش آمده معلول اقدام ناهماهنگ و خودسرانه مدیر خوابگاه خودگران شهید چمران بوده و دانشگاه بلافاصله پس از آگاهی از ماوقع شبانگاه قبل از وقوع حادثه در محل حاضر و نسبت به اقدام خلاف مقررات مدیر خوابگاه اعتراض نموده و درخواست اصلاح وضعیت سیستم گرمایشی ساختمان با توجه به مندرجات قرارداد منعقده و مورد توافق را کرد.

در ادامه ذکر شده است: با وجود اینکه وجود هرگونه مشکل تاسیساتی تا ساعت یک و 30 دقیقه بامداد تقاضای بازگرداندن سیستم حرارتی به شوفاژ با اخذ تعهد از مالک را مالطبه کرد. همچنین وسیله گرمایشی در اطاق مورد حادثه شب قبل از واقعه مورد استفاده بود و هیچگونه قرینه ای دال بر وجود مشکل مشاهده نشد.

همچنین در بخش دیگری از بیانیه آمده است: دانشگاه ارومیه با وجود محدودیت در ظرفیت خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی جدید کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه اعم روزانه، شبانه و نیمه حضوری را تحت پوشش قرار داده و اقدامات مسئولانه و جدی چهار ساله اخیر پیرامون توسعه فضاهای خوابگاهی ملکی، استیجاری و خودگردان به عمل آورده است. با این وجود در این واقعیت که ظرفیت خوابگاهی شهرستان ارومیه به علت شرایط خاص فرهنگی- منطقه ای با مشکلات توان فرسایی مواجه است و کلیه ظرفیتهای خوابگاهی بالفعل و بالقوه شهرستان در معرض بهره برداری قرار دارند.

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه در ادامه این بیانیه آورده است: این معاونت در شرایط کنونی 64 دستگاه خودگردان، استیجاری و ملکی را مدیریت و نظارت می کند در حالی که دانشگاه با توجه به ظرفیت موجود خوابگاههای ملکی در برابر تقاضای خوابگاهی دانشجویان شبانه، نیمه حضوری و جدید الورود روزانه ندارد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدیهی است دانشگاه ارومیه با احترام کامل به احساسات دانشجویی و مسئولیت پذیری در برابر خواستهای به حق دانشجویان، پایبندی به موازین قانونی را نادیده نمی گیرد و در صورت نیاز پاسداری از مرز سامان محیطی را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد.

کد مطلب 987658

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