دانشگاه ارومیه مسئولیت حادثه آتش سوزی خوابگاه را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه در این بیانیه اقدام ناهماهنگ و خودسرانه مدیر خوابگاه را معلول حادثه آتش سوزی و فوت یکی از دانشجویان رشته فیزیک هسته ای این دانشگاه دانسته و از پیگیری قانونی و کارشناسی مربوط به کم و کیف ماوقع در جهت احقاق حق دانشجو و دانشگاه از مسببین حادثه با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی خبر داده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: واقعه ناگوار پیش آمده معلول اقدام ناهماهنگ و خودسرانه مدیر خوابگاه خودگران شهید چمران بوده و دانشگاه بلافاصله پس از آگاهی از ماوقع شبانگاه قبل از وقوع حادثه در محل حاضر و نسبت به اقدام خلاف مقررات مدیر خوابگاه اعتراض نموده و درخواست اصلاح وضعیت سیستم گرمایشی ساختمان با توجه به مندرجات قرارداد منعقده و مورد توافق را کرد.

در ادامه ذکر شده است: با وجود اینکه وجود هرگونه مشکل تاسیساتی تا ساعت یک و 30 دقیقه بامداد تقاضای بازگرداندن سیستم حرارتی به شوفاژ با اخذ تعهد از مالک را مالطبه کرد. همچنین وسیله گرمایشی در اطاق مورد حادثه شب قبل از واقعه مورد استفاده بود و هیچگونه قرینه ای دال بر وجود مشکل مشاهده نشد.

همچنین در بخش دیگری از بیانیه آمده است: دانشگاه ارومیه با وجود محدودیت در ظرفیت خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی جدید کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه اعم روزانه، شبانه و نیمه حضوری را تحت پوشش قرار داده و اقدامات مسئولانه و جدی چهار ساله اخیر پیرامون توسعه فضاهای خوابگاهی ملکی، استیجاری و خودگردان به عمل آورده است. با این وجود در این واقعیت که ظرفیت خوابگاهی شهرستان ارومیه به علت شرایط خاص فرهنگی- منطقه ای با مشکلات توان فرسایی مواجه است و کلیه ظرفیتهای خوابگاهی بالفعل و بالقوه شهرستان در معرض بهره برداری قرار دارند.

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه در ادامه این بیانیه آورده است: این معاونت در شرایط کنونی 64 دستگاه خودگردان، استیجاری و ملکی را مدیریت و نظارت می کند در حالی که دانشگاه با توجه به ظرفیت موجود خوابگاههای ملکی در برابر تقاضای خوابگاهی دانشجویان شبانه، نیمه حضوری و جدید الورود روزانه ندارد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدیهی است دانشگاه ارومیه با احترام کامل به احساسات دانشجویی و مسئولیت پذیری در برابر خواستهای به حق دانشجویان، پایبندی به موازین قانونی را نادیده نمی گیرد و در صورت نیاز پاسداری از مرز سامان محیطی را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد.