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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

درنشست نادو با مسئولان فوتبال/

برنامه های کنترل دوپینگ در نیم فصل دوم لیگ بررسی می شود

برنامه های کنترل دوپینگ در نیم فصل دوم لیگ بررسی می شود

در نشست مشترک مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، فدراسیون فوتبال و نمایندگان سازمان تربیت بدنی سیاست های اجرایی کنترل دوپینگ در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال نشست هفته گذشته تبیین سیاست های اجرایی کنترل دوپینگ درفوتبال کشور و بحث همکاری دو جانبه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در کنترل دوپینگ مسابقات فوتبال، در نشست روز چهارشنبه هفته جاری هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم درخصوص اجرای برنامه های مبارزه با دوپینگ در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال انجام خواهد شد.

در این نشست که با حضورحمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزارخواهد شد، شرح وظایف و مسئولیت ها و انتظارات هر یک از دو مجموعه نادو و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال دربحث کنترل دوپینگ مشخص و به هرمجموعه ابلاغ خواهد شد . 

قرار است ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برترکار نظارت، نمونه گیری و کنترل دوپینگ این مسابقات را زیر نظر بگیرد.

بنابر اعلام علی رغبتی نماینده سازمان تربیت بدنی درجلسه تببین سیاست های اجرایی کنترل دوپینگ درفوتبال با فعالیت تازه نادو در تحت پوشش قرارگرفتن مسابقات لیگ برتر، انتظار می رود حجم نمونه گیری ها افزایش یابد ضمن اینکه با توجه به امکانات گسترده نادو، کنترل دوپینگ سطوح و لیگ های مختلف فوتبال کشور را دربر بگیرد. 

کد مطلب 987661

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