اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه استان مرکزی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هوشنگ بازوند بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تاکنون50 درصد از این مبلغ معادل 19 میلیارد و 560 میلیون تومان براساس قانون به استان ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون 10 درصد از این مبلغ صرف فعالیت های عمرانی و 10 درصد نیز صرف هزینه های جاری خواهد شد.

وی اضافه کرد: در گذشته تنخواه گردان ستاد حوادث غیرمترقبه استان مرکزی تنها یک درصد بود که بر اساس قانون بودجه سال جاری این میزان به سه درصد افزایش یافت ومازاد یک درصد صرف اجرای طرح های مقابله با خشکسالی در استان خواهد شد.

بازوند با اشاره به اینکه از مجموع 12 میلیارد و 768 میلیون تومان اعتبار باقی مانده از این محل، 65 درصد آن به بخش کشاورزی و 35 درصد به بخش آب و فاضلاب اختصاص خواهد یافت، بیان داشت: از این میزان سهم بخش کشاورزی هشت میلیارد و 299 میلیون تومان و سهم بخش آب و فاضلاب چهار میلیارد و 470 میلیون تومان است.

وی به سهم هر دستگاه از این اعتبار اشاره کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی پنج میلیارد و 180 میلیون تومان، استمهال وام یک میلیارد و 244 میلیون تومان، آبرسانی عمومی یک میلیارد و 450 میلیون تومان، منابع طبیعی یک میلیارد و 325 میلیون تومان، اداره کل حفاظت محیط زیست 90 میلیون تومان از محل سهم 65 درصدی بخش کشاورزی اعتبار دریافت خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی به سهم هر دستگاه مشمول دریافت اعتبار در بخش آب و فاضلاب اشاره و تصریح کرد: از مجموع چهار میلیارد و 470 میلیون تومان اعتبار این بخش سهم شرکت آب منطقه ای استان 670 میلیون تومان، آب و فاضلاب شهری 950 میلیون تومان و آب و فاضلاب روستایی با توجه به تامین آب تعدادی از روستاها به صورت بطری آب معدنی دو میلیارد و 850 میلیون تومان تعیین شده است.

به گفته وی، بر اساس برنامه بودجه تعدادی از استان ها موظف شده اند که 15 درصد از اعتبار مازاد یک درصد خود را از این محل به استمهال وام های بخش کشاورزی اختصاص دهند که استان مرکزی مشمول آن نیست که با توجه به رقم اندک یک میلیارد و 244 میلیونی پیش بینی شده در این زمینه و با توجه پوشش ندادن این رقم برای تامین نیازها و برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل این اعتبار به دستگاه های اجرایی برای تسریع در اجرای طرح های خود در بخش مبارزه با خشکسالی قرار خواهد گرفت.