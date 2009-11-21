زندانها نباید کارکردی به جز اصلاح زندانی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، بهمن اخوان بعد ازظهر شنبه در نشست مشترک بررسی مشکلات زندانهای استان مرکزی در محل ندامتگاه مرکزی اراک افزود: تحقق منافع نظام در گروی توجه و رسیدگی به همه اقشار مردم و از جمله زندانیان است.

اخوان با بیان اینکه تعداد زیادی از زندانیان به صورت ناخواسته وارد زندان شدند، تصریح کرد: مجلس و دولت باید با تمام توان خود را در رسیدگی و کمک به زندانیان بکار گیرند و مشکلات این بخش را حل کنند.

مدیر کل زندانهای استان مرکزی نیز گفت: جامعه بدون جرم و زندان همانند جامعه بدون بیماری یکی از آرزوهای ماست اما تاکنون نه تنها هیچ جامعه ای موفق به تحقق آن نشده است، بلکه احتمال ایجاد چنین جامعه ای نیز بسیار بعید است.

سعید آقا صادقی افزود: زندانیان یا به دلیل چالشها و مشکلات زندگی، کم کاری بعضی دستگاههای مرتبط و تعدادی نیز به علت جرم و خوی جرم خیز خود وارد زندانها می شوند که این افراد به عنوان انسانهای ضعیف و از پا افتاده جامعه محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: باید تلاش کرد تا زندانها قادر باشند کارکردی را که بر عهده آنها نهاده شده است به خوبی به انجام برسانند و این مهم بدون حمایت همه جانبه مردم و مسئولین نظام محقق نخواهد شد.

مدیر کل زندانهای استان مرکزی با اشاره به کمبودهای مالی، کاهش اعتبارات و عدم تناسب آن با نرخ تورم اظهار داشت: سازمان زندانها از جمله سازمانهای هزینه بر در بحث تغذیه، بهداشت و درمان و نیز آموزش است که تمامی این هزینه ها از جمله هزینه های ضروری و غیر قابل صرفه جویی است که در صورت عدم پیش بینی این اعتبارات سلامت زندان به خطر افتاده و تحقق اهداف سازمانی مبنی بر اصلاح و تربیت مددجویان غیر ممکن خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حفظ و حراست از نظام از سرفصلهای کاری تمام متعهدین به انقلاب است، افزود: به خطر افتادن زندانها به دلیل عدم ارائه خدمات حتی ضروری از قبیل بهداشت و درمان، تعذیه یا برخی حمایتهای مالی از خانواده ها ممکن است بر سلامت جامعه تاثیر گذار باشد.

وی تصریح کرد: هدف ما در زندانها مشارکت در ایجاد جامعه ای برخوردار از عدالت، آرامش و امنیت از طریق اجرای مجازاتهای سالب آزادی به شیوه های انسانی و اطمینان بخش و نظارت بر زندانیان و کمک به اجتماعی شدن و ادغام مجدد آنها در جامعه به عنوان شهروندان مطیع قانون است.

آقاصادقی توضیح داد: برای تحقق این اهداف تناسب امکانات با تعداد زندانیان و ارائه خدمات آموزشی، ورزشی، تربیتی و رفع نیازهای زندانیان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این نشست نماینده مردم تفرش و آشتیان از بخشهای مختلف و بندهای زندانیان ندامتگاه مرکزی اراک بازدید کرد.