ایلام با داشتن 11 درصد ذخایر گاز کشور بی بهره از این نعمت است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، طی ماههای گذشته مسئولان استان ایلام از امکان قطع یا افت فشار گاز در استان ایلام خبر دادند و عنوان کردند که استان ایلام در فصل زمستان با افت فشار گاز مواجه می شود.

این در حالی است که استانی که دارای 11 درصد ذخایر گاز کشور است شهرستانهای دهلران، آبادانان، دره شهر با وجود مصوبه دولت طی سفر اول یعنی حدود چهار سال هنوز گاز ندارند و بقیه شهرستانها که البته تعدادشان کم است با افت فشار گاز مواجه هستند.

یکی از مهمترین دلایل افت فشار گاز در استان ایلام تعطیلی پالایشگاه گاز استان ایلام است که البته این امر ناشی از بروز مشکلی در تنگه بیجار است که این تنگه محل تامین خوراک پالایشگاه است و مسئولان در این خصوص وعده های چندباره ای برای راه اندازی مجدد آن داده اند اما این وعده ها عملی نشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار ایلام صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون گاز شهری ایلام از طریق خط لوله کرمانشاه تامین می‌شود و پالایشگاه گاز ایلام با مشکل روبروست و به دلیل اینکه ایلام در انتهای خط لوله اتصالی کرمانشاه قرار دارد در زمستان با افت فشار مواجه می‌شویم.

نورالله ارجمندی بیان داشت: اگر مرکز پالایش ایلام زودتر راه‌ اندازی نشود با مشکلاتی مواجه می‌شویم، ‌این در حالی است که مردم پس از گرفتن کنتور گاز، کارت سوخت (نفت) خود را تحویل داده و کلیه سیستم‌های خود را نیز گازی کرده‌اند و به همین دلیل لازم است هرچه سریعتر تمهیداتی اندیشیده شود.

نماینده مردم شهرستانهای دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس در جمع مردم دره شهر گفت: مصوبات سفر هیئت دولت به استان ایلام در بخش نفت و گاز باید اجرایی شود و نیاز استان در این خصوص برطرف شود.

وی اظهار داشت: درحالی که 11 درصد منابع گازی کشور و شش درصد منابع نفتی در استان ایلام است و از نظر ارزش افزوده بخش نفت و گاز رتبه سوم کشور و رتبه اول استانهای منطقه پنج را داراست مردم شهرستانهای آبدانان و دهلران همچنان در انتظار شروع عملیات گازرسانی به این دو شهر هستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام همچنین با اشاره به عملیات گازرسانی به شهرستان دره شهر خواستار تامین اعتبار برای شبکه داخلی شهر دره شهر و انشعاب شبکه گاز به بخش بدره شد.

عزتی ادامه داد: تامین خوراک پالایشگاه دره شهر و احداث پالایشگاه دهلران از مطالبات به حق مردم منطقه است.

نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان در پایان با ابراز نارضایتی از وضعیت پتروشیمی دهلران گفت: حدود دو سال از کلنگ زنی این پروژه عظیم در شهرستان دهلران می گذرد اما به رغم واگذاری زمین از طرف منابع طبیعی، تلاش برای جذب سرمایه گذار ادامه دارد و آغاز رسمی عملیات اجرایی آن همچنان در هاله ای از ابهام به سرمی برد.

البته بدیهی است که استان ایلام با داشتن این پتانسیلها در بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری است که البته به دلیل مشکلات استان و نبود بخش خصوصی، دولت باید در این بخش سرمایه گذاری کند تا شاهد بروز مشکلات اینچنینی در استان و شهرستانهای تابعه نباشیم.