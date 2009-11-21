194 مبتلا به آنفلونزا نوع A در کرمان / زائران کرمانی مبتلا به آنفلوانزا نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله زحمتکش عصر شنبه در شورای سلامت استان کرمان که در استانداری کرمان تشکیل شد گفت: طبق آخرین آمار طی هفته گذشته 450 مورد جدید ابتلا به آنفلونزا و 42 مورد مرگ در ارتباط با این بیماری در کشور ثبت شده است که با این افراد تعداد مبتلایان در کل کشور به سه هزار و 128 مورد می رسد و تعداد افرد فوت شده نیز به یکصد نفر رسیده است که سهم استان کرمان تاکنون 194 مورد بیماری بوده است.

وی افزود: از این تعداد 41 مورد در حوزه دانشگاه رفسنجان و 153 مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان تایید شده است که به ترتیب کرمان، رفسنجان، جیرفت، بم، سیرجان و بردسیر بیشترین موارد ابتلا را داشته اند و به لحاظ شیوع سنی این بیماری بیشترین فراگیری در سنین 5 تا 14 سال و 15 تا 24 سال بوده است.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نسبی موج اول این بیماری همچنان باید در راستای پیشگیری در مراکز تجمعی از جمله دانشگاهها، مدارس و سربازخانه ها با دقت عمل کنیم و مطابق دستور العملها در این راستا اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه با ورود حجاج و سرمای هوا احتمال شیوع این بیماری وجود دارد، گفت: به دلیل احتمال فراگیری بیماری فرمهایی در خصوص وضعیت جسمانی حجاج در هواپیماها در هنگام بازگشت حجاج توزیع می شود و با بررسی این فرمها از موارد مشکوک در فرودگاه کرمان نمونه گیری می شود، همچنین به کلیه حجاج قبل از ورود به سالن فرودگاه ماسک داده می شود و دسته های چمدانها و وسایل همراه حجاج ضد عفونی خواهد شد و یک اسپری ضد عفونی نیز به آنها تحویل می شود.

وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی گسترده در خصوص رعایت موارد بهداشتی و عدم تجمع مستقبلین گفت: تا یک هفته بعد از ورود حجاج مراسم ولیمه نباید برگزار شود و هماهنگی های لازم در خصوص معاینه حجاج در منزل توسط پزشکان نیز انجام می شود که در این زمینه پزشکان عمومی فراخوان می شوند ضمن اینکه برای بازگشت حجاج از فرودگاه به منزل تنها یک خودرو مجوز ورود به فرودگاه را خواهد داشت.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمان نیز شرایط عمومی حجاج استان را مطلوب ارزیابی کرد و از اطلاع رسانی دقیق به حجاج در خصوص انجام دستورات بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به آنفلونزا خبر داد.

روح الله پورشعبان در ادامه گفت: طبق آخرین آمار هیچیک از زائران استان کرمان تاکنون مبتلا نشده اند اما به دلیل اینکه مراسمهای همراه با تجمع حجاج از چند روز آینده شروع می شود احتمال شیوع بیماری در بین حجاج وجود دارد.

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل بیماری آنفلوانزا گفت: باید این سوال را مطرح کرد که اگر اقدامات پیشگیرانه روی نمی داد در حال حاضر چه وضعیتی در استان حاکم بود.

حبیب الله دهمرده افزود: باتوجه به شیوع این بیماری در زمان بازگشت حجاج باید مراکز جمعیتی اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند و نباید خیالمان راحت باشد که مشکلی پیش نمی آید.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله شورای آموزش و پرورش باید در خصوص پیشگیریهای بهداشتی با جدیت وارد صحنه شود.

استاندار کرمان بر لزوم اطلاع رسانی به حجاج در عربستان تاکید کرد و گفت: در هنگام ورود زائران نباید تجمع شکل بگیرد و نیروی انتظامی باید موضوع را طوری کنترل کند که همراه با کرامت مردم از شیوع بیماری نیز جلوگیری شود.

دهمرده ادامه داد: قرار نیست هزینه بی نظمی و بی انضباطی دیگران را جامعه بدهند و در این زمینه به صورت قاطع عمل می کند.

وی افزود: در ابتدا اطلاع رسانی می کنیم اما با افرادی که به این مطالب عمل نکنند، برخورد می شود.