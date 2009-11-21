رشد 400 درصدی سالک در اصفهان/ ثبت سهل انگاری مسئولان بر بدن مبتلایان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان بیماری سالک در اثر نیش پشه ایجاد می شود البته با این تفاوت که محل گزیدگی برای همیشه باقی خواهد ماند و برای از میان رفتن آثار نیش پشه سالک نیز باید هزینه‌های بسیاری کرد.

از سوی دیگر همزمان با خشکسالی اخیر و خشک شدن زاینده رود امسال سالک در مناطقی از شرق اصفهان به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت و رده های مختلف سنی جامعه را در بر گرفت.

مشکل خشک شدن بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران علاوه بر اینکه اهالی این خطه از اصفهان را دچار مشکل کم آبی کرده بود، اکنون نیز مشکل سالک را بدان افزوده است و به طور بی سابقه‌ای مردم به این بیماری مبتلا شده‌اند چنانچه تاکنون پیگیری‌های زیادی برای رفع آن صورت گرفته است.

در هر صورت اهالی و مردم این شهر توریستی شرق اصفهان علاوه بر نگرانی به سبب فراگیر شدن این بیماری در شهرشان که تاکنون نزدیک به هشت هزار نفر را مبتلا کرده است بر این باورند که ذکر نام این شهر می‌تواند عاملی باشد تا در نهایت جاذبه‌های توریستی این شهر در جذب گردشگر ناتوان شوند و این بیماری موجب کاهش ورود توریست به این منطقه شود.

یکی از اهالی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فراگیر شدن این بیماری در برخی از مناطق شرق اصفهان گفت:‌ اگر در شهرهای اصفهان و تهران هم این بیماری بروز پیدا کرده بود مسئولان به همین اندازه با آن بی تفاوت برخورد می کردند.

رضا خلیلی ادامه داد: کسی پاسخ افراد کهنسال و کودکان و به خصوص دخترانی که زیبایی چهره خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست می‌دهند و درد این بیماری را چندین ماه تحمل می‌کنند، نمی دهد.

وی اظهار داشت: این در حالیست که مسئولان تنها در خصوص پیشگیری از این بیماری اعلام کرده اند که تنها راه کنترل این بیماری پیشگیری از تکثیر و کنترل جمعیت موشهاست و اکنون نیز این سئوال مطرح است که آیا تاکنون برنامه‌های جونده کشی در مناطق محروم به نحو احسنت انجام شده است؟

در این رابطه یکی از مسئولان این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ‌بیماری سالک در این شهر قدمت زیادی دارد که البته ابتلا به آن طی سالهای متوالی شدت و ضعف داشته است.

وی ادامه داد: ‌در سال 87 نزدیک به 46 مورد، ‌سال 86 نزدیک به 206 مورد و 85 نیز بیش از 50 مورد به این بیماری مبتلا شدند اما امسال تاکنون نزدیک به 800 مورد به این بیماری مبتلا شده اند ‌که باید در این خصوص چاره اندیشی‌های لازم اتخاذ شود.

این مسئول ادامه داد: ‌پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری نزدیک به هزار نفر به این بیماری مبتلا شوند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود خشکسالی و طاق زارهای کاشته شده در مناطق کویری این شهر را از جمله عوامل شیوع این بیماری در این نقطه دانست.

این مسئول یادآور شد: در واقع این طاق‌زارها و بوته‌های گز که جنگلبانی کاشته است، محلی برای تجمع موش‌ها شده و عامل مهمی در این خصوص تلقی می‌شود، چنانچه در هر طاق‌زار 10 تا 15 موش صحرایی وجود دارد و هر موش نیز به طور متوسط می‌تواند خود عامل ابتلای نزدیک به 40 نفر باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از ابتلا به این بیماری امر مهمی به شمار می‌رود، اظهار داشت: در مواقع مناسب تاکنون پیشگیریهای لازم برای از میان رفتن این پشه‌ و موشها انجام شده اما باید در این خصوص به نحوی عمل شود تا شاهد کاهش عاملان این بیماری بود.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود همچنین ابتلای نزدیک به 800 نفر به سالک را زنگ خطری برای مسئولان مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان استانی در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورند.

در هر صورت انتظار می‌رود با توجه به اینکه مسئولان این شهر بارها به مسئولان بهداشتی اصفهان مراجعه کرده اند اما این مسئله تاکنون به طور جدی توسط مسئولان اصفهان پیگری نشده است، اقدامات لازم در این خصوص به عمل آید و شاهد از میان رفتن عاملان این بیماری در این نقطه از شرق اصفهان باشیم.