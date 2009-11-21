هشدار میلی باند درباره خروج شتابزده نظامیان غربی از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید میلی باند" هشدار داد که در صورت خروج سریع و شتابزده نظامیان خارجی از افغانستان، دولت این کشور برای مدت زیادی دوام نخواهد آورد.

وی در گفتگو با روزنامه انگلیسی گاردین ادعا کرد اگر خروج نیروهای ناتو از افغانستان بدون تامل انجامن شود، کابل ظرف چند هفته سقوط خواهد کرد.

میلی باند در این سخنان که پس از دیدارش از افغانستان بیان می کرد، اظهار داشت که شبه نظامیان طالبان به سرعت می توانند بر دولت "حامد کرزای" پیروز شده و کنترل این کشور را در دست بگیرند.



وزیر امور خارجه انگلیس به تازگی نیز طی اظهاراتی که در جمع مقامهای ناتو ایراد کرد از ضرورت پشتیبانی منابع نظامی و غیرنظامی از یک راهبرد مشخص در جنگ افغانستان سخن گفت.



در حالی که "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس درباره کنترل افغانستان توسط دولت این کشور تا سال 2010 ابراز امیدواری کرده، میلی باند هشدار داد که خارج شدن نظامیان خارجی از افغانستان به معنای ایجاد فضای باز برای طالبان خواهد بود.

وی با بیان اینکه برخلاف گفته برخی مقامهای غربی جنگ افغانستان یک جنگ بی پایان نیست، خاطرنشان کرد: موفقیت در این جنگ در صورت هماهنگ شدن منابع نظامی و غیرنظامی با پشتیبانی یک راهبرد سیاسی مشخص امکان پذیر است.