دیلمقانی: فعالیت بیش از 4 هزار کانون فرهنگی/ 600 تشکل تخصصی در کشور فعال هستند

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : تشکلهای دینی در تقسیم بندی هایی که لحاظ شده شامل پنچ گروه هستند و مراکز فرهنگی تبلیغی یا کانونهای فرهنگی تبلیغی زیر مجموعه تشکلهای دینی می شوند.

فعالیت 52 هزار تشکل دینی در کشور

وی افزود: به طور کلی بیش از 52 هزار تشکل دینی فعال هستند که از این تعداد 600 تشکل به صورت تخصصی کار می کنند که از آنها با عنوان تشکل محوری یاد می شود، بیش از 4 هزار کانون فرهنگی تبلیغی فعال هستند و بیش از 2 هزار انجمن اسلامی نیز شناسایی شده اند.

حجت الاسلام دیلمقانی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی، انجمنهای اسلامی یا کانونهای فرهنگی تبلیغی از زیرمجموعه های اداره کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی هستند، همچنین انجمنهای اسلامی خود دربرگیرنده چهار زیر گروه هستند: انجمن اسلامی کارمندی(ادارات)، انجمن اسلامی کارخانجات ( با شرایط خاص تعداد کارگران ابعاد کارخانه) ، انجمن اسلامی محلات و انجمن اسلامی اصناف.

وی در توضیح فعالیت کانونها یا مراکز فرهنگی تبلیغی اظهار داشت: این کانونها کار هئیتی انجام می دهند اما این کار را با روشهای جدید به صورت کلاسیک دنبال می کنند، در این میان گروه چهارم با عنوان گروه اقشار تأثیرگذار بر فرهنگ دینی تشکیل شده که تشکل دینی محصوب نمی شود بلکه به عنوان افراد در نظر گرفته می شود و به عنوان مثال می توان به قشر معلمین و مداحان اشاره کرد، اگرچه ما در این زمینه نیز به دنبال انسجام بخشی و ایجاد تشکلاتی مانند همان تشکیلاتی هستیم که برای مداحان تشکیل داده ایم.

دیلمقانی یادآور شد: گروه پنجم سازمانهای مردم نهادی (سمن) هستند که در حوزه دین به صورت تشکل کار می کنند، این سازمانها از وزارت کشور درخواست مجوز می کنند و وزارت کشور براساس اساسنامه سازمانهای درخواست کننده آن را به سازمانهای مربوطه ارجاع می دهد. سازمانی که درخواستش در حوزه دینی باشد به سازمان تبلیغات و اداره کل تشکلهای دینی ارجاع داده می شود.

فعالیت 300 هیئت الگویی

وی تأکید کرد: ما به دنبال ایجاد و تقویت تشکلهای دینی محوری هستیم که از این تشکلها حدود 300 تشکل به عنوان کانونهای فرهنگی تبلیغی محوری (تخصصی کار می کنند) فعالیت می کنند و بیش از 300 هیئت به عنوان هیئت الگویی فعالیت می کنند.

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی اظهار داشت: یک سری از این تشکلها استانداردهایی که سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده را دارند، در این صورت مجوز فعالیت دریافت می کنند. در غیر این صورت مجوز دریافت نمی کنند. این درحالی است برخی از تشکلها علاوه بر استانداردهایی که به عنوان یک حداقل در نظر گرفته می شوند از شرایط مطلوب دیگری هم برخوردارند و فعالیت آنها از معیارها و شاخصه های اعلام شده بیشتر است و از آن با عنوان کانونهای فرهنگی تبلیغی محوری یاد می کنند و فعالیت آنها بیشتر تخصصی است و از زمینه های فعالیتهای آنها می توان به عفاف و حجاب، ترویج احکام و آموزش مداحی اشاره کرد.