ترافیک قم هرچه سریعتر باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور عصر شنبه طی سخنانی در شورای اداری استان قم ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی استان برای حل مشکل ترافیک گفت: ترافیک شهر قم دچار یک نوع به‌ هم ریختگی است که مسئولان باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند.



وی همچنین با بیان این که هر مدیری شخصا مسئول پاسخگویی درباره پروژه‌های نیمه تمام دستگاه تحت امر خود است، اظهار داشت: هر پروژه‌ای باید با تحقیق و مطالعه لازم و کافی و اخذ مجوزات و پیش بینی اعتبار کلنگ‌زنی شود و اگر پروژه‌ای بدون این مراحل کلنگ بخورد بنده هیچ مسئولیتی را در این باره نخواهم پذیرفت.



وی ضمن توصیه به مدیران مبنی بر این که پروژه‌ها با مناقصه و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود گفت: نظارت کمی و کیفی بر فعالیت‌ها و اجرای عدالت در پروژه‌ها ضرورتی است که هر مدیر شخصا باید به آن بپردازد.



استاندار قم در ادامه خواستار رعایت نظم در دستگاه‌های استان شد و گفت: رعایت نظم و انضباط در رفتار و برنامه‌ریزی در همه امور باید حاکم باشد و اگر سیستمی همه مؤلفه‌های موفقیت را بدون نظم داشته باشد به جایی نمی‌رسد.



وی با اشاره به استقلال مدیران در عمل و گرایش‌های گروهی تأکید کرد: گرایش‌های گروهی و سیاسی نباید در حوزه اجرا و عمل کوچک‌ترین دخالتی داشته باشد ما وظیفه داریم سیاست و اهداف دولت را تعقیب کنیم ولاغیر اگر هم پیشنهاد و انتقادی داریم باید در سیستم تعریف شده باشد.



استاندار قم اجتناب از بخشی‌نگری مسئولان را مورد تأکید قرار داد و گفت: وظایف را باید انجام دهیم اما بخشی‌نگری به هیچ وجه قابل قبول نیست.



حجت الاسلام موسی‌پور خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مدیران استان طی یک هفته گزارشی از میزان تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف به معاونت برنامه‌ریزی ارائه دهند.



وی ادامه داد: مهم‌ترین مطالب در اصلاح الگوی مصرف، فرهنگسازی است که وظیفه صدا و سیما و سازمانهای تبلیغاتی بسیاری سنگین است.



استاندار قم با اتمام پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قم 120 میلیون متر مکعب آب به قم می رسد اما با این وضع مصرف، 10 سال دیگر با کمبود آب مواجه خواهیم بود.



حجت الاسلام موسی پور گفت: دولت دهم با هدمند کردن یارانه ها مهم ترین گام را در اصلاح الگوی مصرف برداشته است که اقدام بسیار اساسی است که برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها همه دستگاه ها باید آماده باشند و برنامه ریزی برای اجرا باید از همین الان مد نظر مدیران باشد.



وی همچنین تصریح کرد: مدیران باید شخصا پیگیر مصوبات سفر هیات دولت به قم باشند و گزارشی از پروژه های نیمه تمام را به معاون برنامه ریزی ارائه کنند.



استاندار قم اظهار داشت: یک ماه آینده باید ارزیابی عملکرد برنامه چهارم در استان قم را ارائه کنیم که برنامه پنجم بعد از تعطیلات مجلس به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و یکی از کارهای ضروری تدوین برنامه استانی است.



حجت الاسلام موسی‌پور تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها را یک ضرورت انست و گفت: مدیران استان مجموعه واحد و به هم پیوسته هستند که هیچ تنشی بین دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست.



وی در خاتمه با اشاره به کنترل بیماری آنفلوانزا در قم گفت: مؤسسات درمانی و دانشگاه علوم پزشکی باید در فصل سرما اگر با جهش این ویروس مواجه شدیم آمادگی کامل را داشته باشند.