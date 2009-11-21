خشم تشکیلات خودگردان از رژیم صهیونیستی به سبب بازداشت ماموران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نظامیان صهیونیست امروز (شنبه) پنج فلسطینی از جمله سه نیروی امنیتی تشکیلات خودگردان را در کرانه باختری دستگیر کردند.

بر این اساس دو نفر از این افراد از نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان و نفر سوم از اعضای پلیس این تشکیلات بوده اند که به دست نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری بازداشت شده اند.

این در حالی است که روز جمعه نیز نظامیان رژیم اسرائیل 5 نفر از ماموران اطلاعاتی تشکیلات خودگردان را در این منطقه دستگیر کرده بودند. این اقدام نخستین مورد دستگیری نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین ظرف سه سال گذشته به دست صهیونیستها است.

رژیم صهیونیستی اخیرا گشتهای روزانه خود در کرانه باختری را افزایش داده و اقدام به بازداشت کردن افراد و گروههای فلسطینی به بهانه های مختلف می کند.

گفتنی است اقدام صهیونیستها در دستگیری نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان سبب خشم مقامهای این تشکیلات شده است. یک سخنگوی این تشکیلات ضمن اعتراض به این اقدام گفت : اسرائیل در تلاش است که با چنین اقداماتی، برنامه های ما در حفظ امنیت کرانه باختری را ناکام بگذارد.