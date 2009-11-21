500 دستگاه دیالیز در کشور کمبود داریم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مصطفی قاسمی در پانزدهمین سمینار سراسری مدیران کل وعامل انجمنهای خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور کهعصر امروز در سالن شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: هزینه های درمان بیماران دیالیزی در کنار رنج و درد ناشی از بیماری و مشکلات معیشتی فشار روانی زیادی را به این گونه بیماران وارد می کند که انجمنهای خیریه با کمک خیرین توانسته اند در تسکین آلام این افراد گام ارزشمندی بردارند.

وی افزود: به طور میانگین هر بیمار دیالیزی و پیوندی بین 250 تا 450 هزار تومان هزینه درمان ماهانه دارد و از آنجا که اکثر این افراد را طبقات متوسط و ضعیف جامعه تشکیل می دهند کمک افراد خیر و نوعدوست ضروری است.

قاسمی یادآورشد: سالانه 40 هزار مرگ مغزی در کشور روی می دهد و 20 هزار نفر در اثر تصادف جان خود را ازدست می دهند و نیاز پیوند کلیه نیز بین یک هزار و 800 تا دو هزار مورد است که اگر بتوانیم از پیوند اعضا یک هزار مرگ مغزی استفاده کنیم مشکلات این بخش به طور کامل مرتفع می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی تصریح کرد: در همه شهرها با کمبود دستگاه دیالیز مواجهیم و به طور کلی نیز 500 دستگاه دیالیز درکشور کمبود داریم که برای تامین آن اقدام کرده ایم.

وی اضافه کرد: خرید هر دستگاه دیالیز16 میلیون تومان هزینه دارد که انجمن بدون هیچ کمک دولتی و تنها از محل کمکهای مردمی و خیرین تاکنون خدمات لازم را به بیماران برای تامین هزینه درمان و خرید دستگاه دیالیزارائه کرده است.

قاسمی گفت: تا پایان امسال 300 دستگاه دیالیز به تجهیزات مراکز درمانی کشور اضافه خواهد شد.

آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین که خود از خیرین حامی بیماران کلیوی است هم دراین سمینار با اشاره به مشکلات بیماران از مسئولان خواست نسبت به تامین تجهیزات مورد نیاز بخش دیالیزاستان اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: کمک به بیماران و تقبل بخشی از هزینه درمان نیازمندان بیمار هم اجر دنیوی دارد و هم موج رضایت الهی می شود.

امام جمعه قزوین از افراد متمکن خواست به یاری بیماران نیازمند کلیوی بشتابند و خیرین فعال در انجمنهای خیریه را در کار خداپسندانه آنها یاری کنند.

علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هم از فعال بودن 37 تخت ویژه بیماران دیالیز در استان خبرداد واظهار داشت: تا پایان امسال 20 تخت دیگر به بخش دیالیز مراکز درمانی استان اضافه خواهد شد و با افتتاح بخش دیالیز در آبیک و تامین چهار دستگاه دیالیز در بیمارستان رحیمیان الوند بخشی از مشکلات این بیماران دراستان برطرف شود.

فاطمه اشدری مدیر کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین گفت: در استان قزوین حال حاضر 690 بیمار کلیوی وجود دارد و سالانه باید 28 تا 37 نفر پیوند کله انجام می دهند که هر پیوند به 5 میلیون تومان هزینه نیاز دارد که تامین هزینه درمان این افراد به کمک خیرین نیازمند است.