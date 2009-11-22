اعلام زمان برگزاری امتحانات"تثبیتی" طلاب جدیدالورود حوزه

حجت الاسلام عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: امتحانات تثبیتی طلاب حوزه های علمیه برادران برای اولین بار همزمان با امتحانات نیم سال اول تحصیلی طلاب برگزار می شود.

وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی حوزه، امتحانات تثبیتی طلاب جدید الورود باید سه ماه پس از آغاز سال تحصیلی آغاز شود که برای جلوگیری از فشار درسی مضاعف به طلاب جدید الورود که باید با فاصله ای نزدیک در هر دو امتحان تثبتی و نیم سال اول شرکت می کردند، همچنین شروع دیرهنگام سال تحصیلی به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، این امتحانات همزمان با امتحانات نیم سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، 10 هزار طلبه جدید الورود تنها در صورت موفقیت در این امتحانات امکان ادامه تحصیل در حوزه را خواهند داشت.

این افراد پس از موفقیت در این آزمون به صورت رسمی طلبه شناخته شده و کد طلبگی دریافت خواهند کرد. شرکت در این امتحانات برای کلیه افراد پذیرفته شده الزامی است.