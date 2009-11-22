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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۲

نمایشگاه "ترسیم روشن" در نگارخانه اشراق مشهد برپا شد

نمایشگاه "ترسیم روشن" در نگارخانه اشراق مشهد برپا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کاریکاتور "ترسیم روشن" در حوزه هنری خراسان رضوی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به همت حوزه هنری خراسان رضوی و بسیج هنرمندان استان، نمایشگاه گروهی کاریکاتور "ترسیم روشن" در نگارخانه اشراق مشهد به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه، آثار 13 نفر از هنرمندان کاریکاتوریست دفتر کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی از امروز شنبه تا پنجم آذرماه، میزبان علاقمندان به هنر کاریکاتور است.

آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه با موضوع، جنگ، فلسطین، ترس، امید به آینده و بروکراسی اداری، صبح ها و عصرها، آماده پذیرایی از عموم علاقمندان است.

خانه کاریکاتور مشهد تا هفته آینده به همت حوزه هنری خراسان رضوی در مشهد تاسیس می شود.

کد مطلب 987708

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